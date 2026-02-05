威力彩今晚衝9.7億 800元包牌成最夯買法

今（5）日威力彩開獎，頭獎上看9.7億元，如一注獨得，將成為第五屆第三高頭獎獎金。受到高額獎金吸引，各地彩券行買氣大幅攀升，業者觀察到包牌客數量明顯增加。

根據《TVBS新聞網》報導，「飛來發彩券行」店長黃偉祺向透露，近日威力彩買氣增加2倍之多，包牌客非常多，目前買1、2百元的客人比較少，至少都五百、一千起跳。

黃偉祺指出，最多人買的就是800元的包牌，第二區1到8號全包，只要對第一區的6個號碼就好。第二名買法則是電腦選號，第三名則為5600元的包牌，第一區包7個號碼，第二區全包。購買一千元的客人，店家會建議可嘗試800元包牌。

威力彩選號規則分為兩區，投注者需從第1個選號區中的01至38的號碼中任選6個號碼，並從第2個選號區中的01至08的號碼中任選1個號碼進行投注，這六個加一個號碼即為投注號碼。開獎時，第1區的選號中，如果對中當期第1區開出的任一個獎號，而第2區亦對中當期第2區開出的獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金。

