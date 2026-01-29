威力彩今晚頭獎衝7.7億！3星座好運到 正偏財起飛

威力彩今（29日）晚間開獎，頭獎上看7.7億元。《搜狐網》命理專欄發文點名「3星座」受到星象加持，好運旺旺來！

威力彩今日晚間開獎，頭獎上看7.7億元。（示意圖／高珞曦攝）

金牛座

木星加持財帛宮，月底的星象格外眷顧金牛座，不論是工作中的財運，還是偏財運都不錯，月底以前可能會收到延遲發放的專案獎金、或是先前的投資有賺，錢財不斷湧入帳戶。

雙子座

水星在月底為雙子注入超強能量，職場上能憑藉靈活的頭腦拿下額外訂單、獲得獎金，財運往往來得靈活且突然，很可能是朋友介紹的副業或是買彩券、刮刮樂賺到一筆意外之財。

摩羯座

土星順行助力，讓摩羯座在本月底財運佳，在職場上，深耕領域的專業技能被認可，​​可能獲得額外的績效獎勵、年終補貼，或被引薦承接高薪兼職。

