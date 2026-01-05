威力彩今晚頭獎飆4億 3星座正財偏財一把抓

威力彩今（5日）晚間開獎，頭獎飆4億元。《搜狐網》命理專欄點名3星座正財和偏財運都超旺，買彩券有機會中大獎！

金牛座

金牛座的正財運勢將顯著上漲，可能會因為出色的工作表現而獲得升遷加薪的機會，除了正財，偏財運也是旺到不得了，路過彩券行買一張，說不定可以抱走頭獎！

牡羊座

牡羊座最近在投資理財方面，可能獲得意外之財，同時，牡羊座在社交場合也會更活躍，並結識更多有價值的人脈，而這些貴人將會在事業上給予牡羊座有力的支持，幫助拓展業務，提升收入。

天蠍座

天蠍座最近的偏財運勢將非常旺盛，可能會透過投資、理財或其他副業獲得豐厚的回報，或是買彩券和刮刮樂，拿到一筆意外之財，財富之路大開。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

