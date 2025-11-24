威力彩今晚頭獎2億！5生肖迎財運高峰 一路旺到年末

威力彩今（24日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示，5生肖將在未來七天內迎來財運高峰期，並有望持續到年末。

威力彩今天晚間開獎，頭獎保證2億元。（示意圖／記者高珞曦攝）

生肖兔

命理專家特別提到屬兔人士天生具備吸引財富的特質。在未來七天，他們的收入可能出現倍增現象，甚至有機會獲得意外之財，例如買彩券或刮刮樂有機會中獎，財運提升幅度相當可觀。

生肖鼠

屬鼠者將成為這波財運潮的最大受益者。專家指出，屬鼠朋友從即日起至年末期間，財運將如受到特別眷顧，不僅事業上有貴人相助，財富也將持續增長。他們在投資理財方面的直覺與智慧將特別敏銳，有助於開創財務自由之路。

生肖龍

屬龍人士因其堅韌性格和商業敏感度，將在接下來一週內把握關鍵機遇。專家分析認為，無論是創業還是投資領域，屬龍者都有機會獲得超乎預期的回報，實現財富的顯著增長，偏財運也不錯。

生肖羊

屬羊朋友憑藉其智慧和良好人際關係，將在事業上取得突破。專家分析指出，他們的人脈網絡可能帶來意想不到的財富機會，成為這波財運提升的關鍵因素。

生肖馬

屬馬者活力充沛的特質將成為財富增長的動力來源。專家表示，屬馬人士在未來七天內，有望透過創新思維和冒險精神，實現財富的快速累積。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

