威力彩保證2億！「3生肖」偏財運飛漲 好事不斷

威力彩明（20日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄發文表示，11月下旬「3生肖」財運飛漲，機會不斷，買彩券有望中大獎。

《搜狐網》命理專欄發文表示，11月下旬「3生肖」財運飛漲，機會不斷。（圖／塗豐駿攝）

生肖豬

生肖豬在11月下旬的運勢堪稱一帆風順，財源廣進，簡直是富貴四方來。從事業到生活，好運幾乎讓人嫉妒，尤其是在財運方面，堪稱是財源滾滾的年份，不僅在投資上有不錯的收穫，連同小的「橫財」也讓生肖豬喜孜孜，例如，某次偶然的抽獎中獲得了大獎，或者與朋友合作的一項小生意獲得了可觀的利潤，意外之財一波接一波。

生肖羊

生肖羊在11月下旬起，主動學習新技能讓職場競爭力大幅增強，正財隨職位提升水漲船高，偏財則因過往善舉結下善緣。

生肖雞

生肖雞在11月下旬起，正財穩定上升，偏財也有意外之喜，例如閒置物品賣出好價錢，或是朋友還債連本帶利。建議學點新技能，例如理財課或外語，讓錢生錢的路更寬敞。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

