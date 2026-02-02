威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！

生活中心／江姿儀報導



隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。





威力彩今（2日）頭獎再度槓龜，連槓28期，下一期5日（週四）頭獎上看9.7億元。本週三（4日）迎來節氣「立春」，小孟老師特別點出「4星座」，將在立春之後迎來財神，正財、偏財運勢出爐：





第4名：雙子座

雙子立春後運勢好轉，偏財運不錯，可前往彩券行投注試試手氣，購買樂透或刮刮樂。若是夢中出現特殊暗示或數字符號，可趕快記下來。至於投資理財，雙子座也可開始研究相關標的物，會有不錯的收穫。





第3名：巨蟹座

立春後，巨蟹在工作上會非常忙碌，因此會有穩定財源進帳，可多加安排行程做事，認真打拚、全力衝刺，將創下不錯的成績。投資理財方面，巨蟹座進場非常好的時機點落在立春後。



第2名：摩羯座

摩羯座財運滾滾，尤其是經營副業者，立春之後特別有感，金錢收入增加，可多方展現自我才華，讓外界看見。此外，摩羯可善用網路資源去經營自己，包裝、行銷自我可事半功倍，收穫頗豐。



第1名：天秤座

立春之後，天秤座正財運旺，可在工作上花費更多心力，多爭取資源，將收到良好回應。不過投資須謹慎，雖然手中握有可運用的資金不少，但不要受情緒影響而過度花費，這段時間適合儲蓄。





※《民視新聞網》提醒您，投注需有節制，建議您可遵循以下指引，讓彩券投注回歸娛樂本質：訂定投注預算，並按預算進行投注。

僅以自己所能負擔的金額進行投注。

不會為了投注而進行借貸或非法行為。

不要只顧投注而忽略其他自身或與親友的休閒活動。

為投注設定停損點，未中獎後不會因求回本而繼續進行投注。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：威力彩再槓龜「頭獎飆9.7億」別灰心！4星座立春後「喜迎財神」手氣超旺

