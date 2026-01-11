威力彩狂飆4.8億 3生肖「橫財入袋」好運全開

威力彩明（12日）晚間開獎，頭獎上看4.8億元。《搜狐網》命理專欄點名「3生肖」可能有橫財入袋，準備轉運了。

威力彩明（12日）晚間開獎，頭獎上看4.8億元。（示意圖／記者高珞曦攝）

生肖豬

生肖豬從1月11日開始，運勢會全面開掛。不是某一方面變好，是所有方面都變好，工作上會有突破，可能升職，也可能加薪；財運上會有進賬，可能是獎金可能是分紅可能是意外之財；你會覺得整個世界都在幫你，做什麼都順。

生肖雞

生肖雞從1月11日開始，財運會開始回血，可能是年終獎比預期高，或是之前套牢的投資解套，把之前虧損的，接下來會慢慢賺回來。另外，也可能突然有了一個賺錢的機會，可以說是老天爺終於開眼了，財運正在路上，之前的虧損都會補回來。

生肖馬

生肖馬從1月11日開始，工作會突然變順利，卡住的專案通了，難搞的客戶鬆口了，領導開始重視你，同事也願意配合你。不是你突然變厲害了，是你的運來了。工作運順，財運也跟著一起來敲門。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

