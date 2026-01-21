威力彩狂飆6.3億！4生肖偏財運大漲 想不富都難

威力彩明（22日）晚間開獎，頭獎上看6.3億元。《搜狐網》命理專欄點名「4生肖」財運旺，財源廣進、事業進步。

威力彩明（22日）晚間開獎，頭獎上看6.3億元。（示意圖／記者高珞曦攝）

生肖猴

1月21日起，屬猴的人藉著自身聰明才智，能夠在各種複雜的局面中找到賺錢的機會，且他們還善於創新，敢於嘗試新的領域和方法。例如，現在流行的一些新興產業，屬猴的人往往能第一時間察覺到其中的潛力，然後果斷地投身進去，收穫滿滿的財富。屬猴的朋友們要好好發揮自己的優勢，財富一定會如影隨形。

生肖雞

1月21日起，屬雞的人財運就像那春耕後的田地，不斷冒出新芽，財星高照，正財偏財都旺，很可能老闆突然給您加薪，或者買張彩券都有機會中獎。

生肖龍

在過去的一段時間裡，屬龍的人或許經歷了一些波折和挑戰，1月21日起運勢將迎來一波巨大的反轉，財運也會水漲船高，想不富都難。

生肖兔

1月21日起，屬兔的人將有吉星庇佑，投資、工作談判善於觀察，能準確地掌握市場的動態。在一些看似平靜的表面下，他們其實已經做好了充分的準備，等待著最佳的時機出擊，賺到一桶金不是夢。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

能量開閘！艾菲爾：4星座「思想破框、人脈升級」

大樂透頭獎1億！4星座偏財運旺翻天 拚一波財富自由

影/大寒節氣尾聲迎轉機 廖大乙授「5顆滾蛋法」除穢氣