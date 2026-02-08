威力彩獎金上看11.5億！4生肖財運最旺、可能獲意外之財

生活中心／游舒婷報導

威力彩連槓29期，下期獎金累積到11.5億元，不少民眾都想買張樂透在年前試試手氣。命理師姚本軍日前在臉書上分享，2026的丙午年前財運最佳的4生肖，可能獲得意外驚喜之財、最有福氣！

威力彩連槓29期，下期獎金累積到11.5億元。（圖／資料照）

生肖虎

對生肖虎而言，天福星意味著在丙午農曆年前，本身就像帶著福氣的人，不需要刻意追求財富，反而容易吸引人、事、機會主動靠近。從財運角度來看，屬虎的人容易出現「被照顧」的狀況，例如有人提供資源、給予條件或空間，甚至在關鍵時刻帶來轉機。這類財運起初金額未必龐大，但具有持續性，好比被引導進入正確軌道，後續自然會有收穫。

生肖馬

天福星在丙午農曆年前對生肖馬而言，是典型的「天降財星」格局，財運帶有明顯的意外與幸運色彩。屬馬的人在這段時間，容易遇到意想不到的收入來源，可能是額外分潤、補貼、紅利，或某個原本被忽視的機會突然變得有價值。這種財運多靠敢動、敢接、敢嘗試，而非精算得來，正好踩中時代或環境帶來的紅利。

生肖鼠

在丙午農曆年前，生肖鼠的財運較為「柔性」。受天福星影響，錢財不會立刻大量湧入，但屬鼠的人能在財務選擇上少走彎路，避開風險，並在關鍵時刻做出最有利的決定。從另一角度來看，屬鼠的人因心境穩定、人緣改善，也容易間接帶來財運提升。這種財富雖非爆發型，但呈現「越過越順、越來越安心」的趨勢，回頭看時，累積幅度往往超出預期。

生肖猴

對生肖猴而言，尤其是遷居或出外的人，丙午農曆年前在天福星的照拂下，福氣多來自外地。對屬猴的人而言，越是離開熟悉環境，越容易遇到貴人與機會，財運也往往來自異地、外派、轉換跑道或不同生活圈。這類意外之財，可能是驚喜、現金，或是一個能改變財務結構的重要機會。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

