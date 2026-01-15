威力彩獎金上看5.2億！開獎號碼出爐 兌獎方式、扣稅金額一次看

【緯來新聞網】台灣彩券公司公布，威力彩第115005期於週四晚間開獎，頭獎獎金預估高達新台幣5.2億元。開獎直播於晚上8時30分進行，完整獎號已正式揭曉，吸引大量投注民眾關注。

威力彩獎金上看5.2億！開獎號碼出爐。（圖／台灣彩卷官網）

威力彩開獎時間固定為每週一與週四晚間8時30分，投注截止時間為當日晚間8時。本期開獎所公布的獎號由第一區6個號碼與第二區1個號碼組成，中獎者需在兩區皆精準對中指定號碼，方可贏得頭獎。

威力彩第115005期中獎號碼。（圖／翻攝YouTube）

威力彩第115005期今晚8時30分透過直播開出，中獎號碼依序分別為16、38、26、08、31、10，第二區號碼為05。



威力彩採雙區選號制，第一區從1至38號中選出6個號碼，第二區則從1至8中選出1個號碼組成一注。單注投注金額為100元。投注方式包括彩券行畫記選號、口頭投注與行動裝置掃描電子選號單（QR Code）等三種。

獎金稅額計算方式。（圖／台灣彩卷官網）

若中獎者在第一區選中全部6個號碼，並在第二區同樣命中，即為頭獎得主。若只命中部分號碼，仍可依對中情形對應其他獎項。依據規則，第一區對中3個號碼，或對中1個號碼且第二區也對中，即可獲得基本獎項。



威力彩的總獎金來自當期銷售金額的55％，其中頭獎保底為2億元，若無人中獎將累計至下期。各獎級獎金分配與兌領流程由財政部監督，兌獎期限為開獎次日起3個月內。

兌獎方式。（圖／台灣彩卷官網）

威力彩採固定與浮動獎金混合制度。參獎以下（第3至第9獎與普獎）為固定金額，包括每注15萬元、2萬元、4,000元、800元、400元、200元與100元不等。這些固定獎項金額在每期發出後，剩餘獎金將依照比例分配給前兩大獎項，即頭獎與貳獎。根據台灣彩券公司規定，頭獎分配佔89％，貳獎為11％。



若當期頭獎或貳獎有超過一位中獎者，獎金將以等額分配。若頭獎無人中獎，該期金額將納入下一期，逐步提高中獎金額，形成累積獎金機制。



中獎後可於開獎10分鐘後開始兌領。金額在5,000元以下者，可至任一電腦型彩券經銷商或中國信託商業銀行指定據點領取；5,001元至500萬元獎項則僅能於中國信託指定金融機構兌換。中獎金額若超過500萬元，須先撥打高額兌獎專線0800-024-500進行預約，並依流程完成身份驗證程序，辦理時段為週一至週五上午9時至下午5時。

