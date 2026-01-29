威力彩獎金上看7.7億元！銀行員砸「5.6萬」包牌拚中頭獎

財經中心／朱祖儀報導

士林夜市知名「飛來發彩券行」店長黃偉祺。（圖／黃偉祺提供）

威力彩連槓26期，今（29）日頭獎獎金上看7.7億元，不少民眾為了把握中獎機會，紛紛到彩券行購買威力彩，甚至有銀行行員今日下午花了5.6萬包牌，力拚今晚中大獎。

士林夜市知名「飛來發彩券行」店長黃偉祺接受《三立新聞網》採訪，透露有知名銀行的行員今天下午前來包牌威力彩，採取「系統組合第1區38顆號碼包7組，加上第2區8個號碼全包，1組56注，5600元」的策略，一次買入10組，約10多人一起合資包牌、共花5萬6000元，就是衝著威力彩7.7億而來，力拚今晚中大獎。

事實上，台彩先前也有包牌者中獎的紀錄，2020年7月27日威力彩頭獎31.24億，共2注中獎，其中一注落在台北市大安區，中獎者就是採「第一區包牌7碼、第二區全包」方式中獎，僅花5600元順利中了超過15億元，相當幸運。

