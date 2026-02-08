威力彩獎金飆11.5億！命理師曝「4生肖」財運特別旺

生活中心／張予柔報導



威力彩已經連續29期槓龜，下期頭獎累積高達11.5億元，預計將於9日開獎，引發民眾在年前搶買樂透試手氣的熱潮，希望自己能成為那位幸運兒。除了彩券之外，命理專家也指出，2026的丙午年前，有4個生肖財運特別旺盛，可能獲得意外驚喜之財。





威力彩獎金上看11.5億！命理師曝「4生肖」財運旺盛：可能獲意外之財

命理師姚本軍指出，意外財運超強的4生肖分別為「虎、馬、鼠、猴」。（示意圖／民視新聞資料照）命理師姚本軍在臉書分享，意外財運超強的4生肖分別為「虎、馬、鼠、猴」，符合這些生肖的民眾應把握機會嘗試手氣。

生肖虎

天福星的加持讓他們在農曆年前就像帶著福氣一般，自然吸引各種機會靠近，容易得到他人提供的資源或協助，出現「被照顧」的狀況，甚至在關鍵時刻更可能迎來轉機。這類財運起初金額不大，但持續性強，好比被引導進入正確軌道，後續收益自然累積。

生肖馬

有典型的「天降財星」格局，財運帶有明顯的意外與幸運色彩。屬馬的人容易遇到意想不到的收入來源，像是額外分潤、補貼等，只要敢動、敢嘗試，就可能遇到額外收入，正好踩中時代或環境帶來的紅利。

生肖鼠

財運則偏向柔性與穩定，受天福星影響，這段時間屬鼠的人雖然不會一夕致富，但財務選擇更穩健，能避開風險，並在關鍵時刻做出對自己最有利的決定。因心境穩定與人緣改善也會間接帶來財運提升，呈現「越過越順、越來越安心」的趨勢。



生肖猴

財運多來自外地或新環境的機會，對於屬猴的人而言，越是離開熟悉環境，越容易遇到貴人與機會，像是出外遷居、工作調動或參與不同圈子的活動，都可能遇到貴人與意外之財，甚至改變財務結構的關鍵機會。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：威力彩獎金上看11.5億！命理師曝「4生肖」財運旺盛：可能獲意外之財

