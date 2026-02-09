威力彩獎金飆11.5億！資深彩迷傳授1包牌術：有機會翻身

生活中心／張予柔報導



財神爺遲遲沒有現身，威力彩已經連續29期槓龜，下期頭獎累積高達11.5億元，預計將於9日晚間8時30分開獎，引發民眾在年前搶買樂透試手氣的熱潮，希望自己能成為那位幸運兒。全台彩券行近日明顯感受到買氣升溫，不少老彩迷紛紛重出江湖，嘗試被視為「高額獎金保險單」的800元包牌術，希望趕在過年前搏一次翻身機會。









威力彩連29期槓龜「頭獎飆11.5億」！資深彩迷傳授「1包牌術」：有機會翻身

彩迷傳授秘技：第一區選號、第二區全包，只要中6碼就能鎖定頭獎，避免錯失億萬獎金。（示意圖／民視新聞資料照）

「800元包牌術」是什麼？

所謂的「800元包牌術」，其實是資深彩迷在頭獎金額飆高時常採用的策略，核心概念為「第二區全包」。投注時，第一區固定選定一組6個號碼，第二區則將01至08號全部涵蓋，總計8注、投注金額800元。這種方式最大的吸引力在於，只要第一區6碼全中，就能確保不會因第二區失手而與頭獎擦身而過，避免「差一顆球、少好幾億」的遺憾情況發生。

威力彩連29期槓龜「頭獎飆11.5億」！資深彩迷傳授「1包牌術」：有機會翻身

彩券行業者提醒，想投注「第二區全包」，只要向店員說明包牌方式，並確認票面顯示01至08全包、金額800元即可完成下注。（示意圖／民視新聞資料照）

彩券行業者教你3步驟完成800元包牌

彩券行業者指出，實際投注流程並不複雜，民眾只要向店員清楚說明「威力彩第二區全包」或「第一區選一組號碼，第二區01到08號全包」即可完成下注。第一區號碼可自行填寫偏好的幸運數字，若沒有想法，也能請店員協助電腦快選。拿到彩券後，記得再次確認第一區為同一組號碼、第二區顯示「01-08」或「R 01-08」，且總金額為800元。

威力彩連29期槓龜「頭獎飆11.5億」！資深彩迷傳授「1包牌術」：有機會翻身

業者指出，第二區全包不僅避免與頭獎擦身而過，若第一區命中多碼，還能同時抱回多注獎金，提升整體回本機會。（圖／民視新聞資料照）

不只拚頭獎！威力彩包牌還有「獎金加乘」效果

除了避免錯失頭獎，包牌投注也具備獎金加乘的效果。以中獎組合來看，若第一區6碼全中，除了1注頭獎，還可同時抱回7注貳獎；若第一區命中5碼，則可獲得1注參獎加上7注肆獎；即便僅中1碼，也因第二區全包，仍可穩拿100元普獎。過去確實常出現民眾第一區全中、卻因第二區未中，從億萬富翁夢碎只拿回百萬獎金的案例。

