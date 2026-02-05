生活中心／李明融報導

威力彩連續槓龜28期，下期頭獎金額上看9.7億元，財神爺還在尋找有緣人，不少人期盼在過年前領到人生最大紅包，紛紛前往彩券行試手氣，對此，民俗專家楊登嵙老師就以命理學角度分享，點名4個生肖有中獎偏財運，同時也提醒想購買彩券的民眾朝2個方向走進彩券行購買最旺。

楊登嵙老師指出，本期財運最旺的生肖分別為「虎、兔、馬、狗」。（示意圖／民視新聞資料照）

翻身億萬富翁？「虎、兔、馬、狗」財星高照





楊登嵙老師指出，本期財運最旺的生肖分別為「虎、兔、馬、狗」，符合這些生肖的民眾應把握機會嘗試手氣。此外，本期的財神方位落在 「北方」 與 「東北方」，建議民眾可以住家或辦公室為中心，挑選位於這兩個方向的彩券行。在「開運穿搭」方面，楊登嵙建議可選擇黃色、米色、咖啡色、棕色，或是金色、銀色、香檳金、白色等「土、金」色系。穿著這類色系的衣物前往投注，有助於增強個人磁場，吸引財氣入庫。

威力彩獎金飆9.7億！專家點名「4生肖」有暴富命：朝2方向走進店必旺

除了命理學角度觀察自身材運之外，2800 元必中包牌法也曾掀起討論。（示意圖／民視新聞資料照）





科學角度：工程師曝「2800 元必中包牌法」





除了命理趨勢，科學角度的投注策略也引發討論。知名網紅軟體工程師 Roger 曾透過程式驗證，提出所謂的「威力彩必中包牌法」。他指出只要依照特定的 28 組號碼進行投注（總成本約 2,800 元），不論最終開獎結果為何，這 28 組號碼中至少會有一組對中「普獎」或「玖獎」。這項方法能讓「槓龜」機率直接歸零，雖然這並不保證能對中頭獎，但能確保至少有基本的獎金回收。然而，由於普獎獎金通常較低，對於以大獎為目標的民眾來說，實際經濟效益相對有限，仍須視個人財力酌情參與。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

