威力彩直衝11.5億！數學師曝「1包牌法」中獎率最高

不少民眾紛紛採用包牌法，試圖增加中獎機率，讓自己成為萬中選一的幸運兒。（示意圖／東森新聞）





威力彩連續29期槓龜，頭獎金額上看11.5億，今（9）日晚間8時30分將開出最新一期獎號，不少民眾紛紛採用包牌法，試圖增加中獎機率，讓自己成為萬中選一的幸運兒。但究竟哪一種買法，比較會獲得財神爺的青睞？數學老師李祥先前也實際計算、拆解3種投注方法的「包牌勝率」。

在2022年7月間，威力彩開出史上最高頭獎獎金31.24億，當時頭獎落在台北大安區「彩盈寶彩券商行」和南投縣竹山鎮「大運發商行」，兩注均分各得15.62億元。其中台北市的幸運得主利用「5600元包牌法」，讓他幸運成為億萬富翁。這種玩法是將第一區38個號碼分成7組，每組都搭配第二區的01至08號全包，總共有56組。

2200萬分之一的挑戰 單注中獎比登天還難

依照台灣彩券現行規則，威力彩投注分為兩區：第一區須從38個號碼中選出6個，第二區則從8個號碼中選出1個。由於總組合數超過2200萬種，換算下來單注中獎機率僅約0.00000005，要在茫茫號海中一注獨得，難度確實相當高。

數學老師李祥分析，一般單注中獎機率僅約2200萬分之一，如果採用一般的800元包牌法，這種方法是採第一區固定選號或電選，第二區01至08全包，中獎率約提升至250萬分之一，約為0.0000004左右。

5600元全餐買法中獎率最高 曾創15.89億紀錄

不過，若採「5600元包牌法」能將中獎率提升至33萬分之一，約為0.000003左右。這不僅是單注投注機率的60倍，也比常見的800元包牌法更具優勢。當年該得主除了抱走頭獎15.62億元，還橫掃了6注參獎與42注肆獎，獎金拿好拿滿。

神人級「7組碰」策略

在去（2025）年2月間，新北市樹林區誕生一位20億頭獎得主，他採用「2100元包牌法」，並在第一區僅挑選7個號碼組合，接著在第二區挑選3個號碼搭配，總計投注21組。這不僅讓他一注獨得20億頭獎，還囊括了2組貳獎、6組3獎、12組4獎，獎金總計20億2013萬942元。

李祥分析，過去曾出現的「20億得主」其包牌手法相當罕見且聰明。該得主採取「7組碰」策略，他先在第一區僅挑選7個號碼組合成7組，接著每組再各自搭配第二區選定的3個號碼，共投注21組、花費2100元。儘管100萬分之一（0.000001）的中獎率略低於5600元的全餐買法，但與一般選號或800元包牌相比，勝率仍明顯高出一截。

李祥進一步點出這套買法的「獎金極大化」優勢。由於台彩貳獎是按總獎金約15%均分，得主因第二區挑選了3個號碼，除了其中一組精準命中頭獎外，另外2組未中頭獎的組合也會自動升格為「貳獎」。這意味著得主除了抱走20億巨額頭獎，還能額外帶走貳獎部分的加碼獎金。

李祥也特別叮嚀，雖然包牌策略能提升運氣空間，但應抱持平常心。他強調「量力而為」才是上策，切勿因為追逐高額頭獎而過度投注，導致財務失衡。

