威力彩第114088期開獎

不用出門逛旅展、線上買券更划算！票券5折祭開跑：吃到飽/飯店32折、樂園/麥當勞買一送一
ITF國際旅展進行中，提前開跑的線上旅展、線上票券，也很值得一逛！折扣佛心不用等到那四天，就可以提前買、提前享受，星巴克、肯德基、麥當勞、吃到飽、泡湯住宿...等等，甚至按摩券通通下殺！用少少的錢享受相同服務，讓錢錢放大的神券這裡買！Yahoo好好買 ・ 1 天前
雙11優惠2025全攻略：首爾機票8折起、飯店百元破盤價、迪士尼門票3折「這天開搶」、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，像是Trip.com獻上最高8折的超值機票，包括首爾、東京、曼谷等熱門航點全在線；Klook則將在11/5祭出全站3折起超殺優惠！香港迪士尼樂園門票3折限量搶！還有小米、NIKE、Emma床墊...超殺優惠，「揪愛Mei」整理了33家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 7 小時前
小孟老師運勢／2星座感情「將有機會點」！處女座宜外出「多認識人」
生活中心／綜合報導每日星座運勢來了！11月2日星期日，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日2星座在感情上相當有機會，包括金牛座散發強大個人魅力，以及巨蟹座內心將會變得相當狂野。此外，處女座的民眾可以多加外出認識人，增添機緣。民視 ・ 1 天前
古董控雙11挖寶地圖：從懷舊家電到絕版經典，全都在Y拍等你入手！
你是不是也對老東西有種莫名著迷？雙11這波，你不一定要搶新品，可以在 Yahoo 拍賣挖出稀有的復古逸品！這篇為你整理「古董控」必逛清單，還有雙11低價入手攻略與挑選技巧，讓你用最划算的價格，把承載時光的絕版經典買回家。Yahoo好好買 ・ 11 小時前
雙11飯店開吃啦！ Buffet111元PK11歲以下免費
美食廝殺戰在雙11開打！除了有速食推出11元比薩、111元個人餐，另外有飯店吃到飽則祭出111元優惠加購價，甚至11歲以下兒童用餐還能免費，搭上政府普發1萬商機，就盼能炒熱買氣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
華裔獸醫用針灸 幫動物治病
你知道嗎？針灸不只是人類的專用，也不僅限貓狗；從蛇、蜥蜴到鳥類，甚至大型馬匹，只要不是水生或節肢動物，都能從這項中醫療法...世界日報World Journal ・ 1 天前
出遊必備行李箱推薦！雙11超值優惠！全客製化行李箱不怕撞、胖胖箱下殺4折、28吋上掀式免3千5...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦
年末出遊機會多，聖誕跨年假期預備備...趁著一年一度的雙11優惠，正好可以撿便宜！旅遊起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地！經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了許多行李箱優惠讓大家下好離手，無論是一家大小出遊，或是爆買一波也不怕！早買早享受！這篇再同場加映其他超人氣的話題行李箱，像是可客製化的CASETiFY Travel行李箱、容量大升級的胖胖箱、載重更好推的5輪行李箱、幽默到不行的凹痕撞擊箱等等，這些到底在紅什麼？快來一起看看小編開箱和網友爆好評的行李箱有哪些吧！Yahoo精選購 ・ 2 個月前
威力彩頭獎保證2億！3生肖財神庇佑 有望抱走大獎
威力彩明（3）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴的人這段期間福氣臨身，不僅工作上有不錯的發展，偏財運也相當旺，有機會抱走大獎，從此不再為金錢煩惱。中天新聞網 ・ 1 天前
警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡
地方中心／綜合報導桃園地區破獲職業賭場！昨天（1日）晚間，警方在中壢地區，一處沒有門牌的鐵皮屋裡，攻堅逮捕20人，包括賭場的66歲負責人，還有19名賭客，當場查獲賭金20多萬，警方初步了解，這一間賭場是以推筒子為主，由於玩法簡單，輸贏的速度相當快，但也容易導致債務糾紛。員警：「還有一個喔，還有一個在廁所，還有兩個。」晚間大馬路邊，一個個穿著黃色號碼背心的民眾，排著隊依序走上桃園客運的車上，但他們可不是趁晚間出遊趕路，而是要被載去警局。員警：「等下下車頭小心。」警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡（圖／民視新聞）民眾們魚貫下車，乖在員警的戒護下，乖乖進到警局，但仔細看隊伍中，有好幾名中老年人，連下車都很吃力，但他們到底犯了什麼錯？桌上，一疊疊現金、麻將、監視器等，通通是被警方查扣回來，原來這裡是間職業賭場。警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡（圖／民視新聞）事情發生在1號晚間8點多，桃園市中壢區大享段上，一間沒有門牌的鐵皮屋，因為隱密性高，長期以來吸引賭客聚集，警方持搜索票上門，特意避開監視器，一舉將66歲的張姓賭場負責人，以及19名賭客通通逮捕，初步了解，這間賭場都賭推筒子，是一種傳統撲克牌遊戲，在地下賭場相當盛行，由於玩法簡單但賭注高，也容易導致債務糾紛以及治安問題。中壢分局副分局長鄧伯群：「查扣筒仔牌骰子牌尺，及賭金逾新臺幣22萬元，全案警詢後，張女依刑法賭博罪移送偵辦，19名賭客依社會秩序維護法裁罰。」想要有些休閒娛樂活動，可以選擇正當方式，否則涉入賭博，不僅要上警局，還可能毀家敗產。原文出處：玩法簡單吸年長者聚賭 桃園警破推筒子賭場 19名賭客一網打盡 更多民視新聞報導獨家／國防大學高官兒軍校內賭博欠一屁股債 僅罰「出公差」師生全炸鍋北市北投區1麻將館疑涉賭博！ 警大舉突擊逮29人送辦北投麻將協會三度被抓！警突襲查獲28賭客 抽頭金15萬全沒收民視影音 ・ 1 天前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 3 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 9 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
世界大賽／「威脅打斷我的腿」 藍鳥錯失封王！球迷崩潰怪他沒跑再見分
世界大賽G7峰迴路轉，最終由道奇摘下冠軍完成連霸，賽後外媒分析藍鳥錯失奪冠的原因，其中9局下三壘跑者凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）未能跑回再見分的一球更是被放大討論，甚至還被球迷用惡意的言語攻擊。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識造咖 ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」 醫：1錠多種成分增猝死風險
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。醫師指出，現今這類合成物質常將多種成分製成一顆藥丸。中天新聞網 ・ 4 小時前
「4G吃到飽」恐被下架 王鴻薇警告NCC了
[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
世界大賽／連續登板道奇不放心想換投 山本由伸喊「大丈夫」打退教練
道奇在世界大賽G7靠著史密斯（Will Smith）延長賽陽春砲，以及山本由伸繳出2.2局0失分的表現，最終逆轉封王締造連霸，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露11局下一度有考慮換下山本，不過山本馬上用日文回應「大丈夫」，代表自己的身體狀況沒問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前