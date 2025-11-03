威力彩第114088期開獎

地方中心／綜合報導桃園地區破獲職業賭場！昨天（1日）晚間，警方在中壢地區，一處沒有門牌的鐵皮屋裡，攻堅逮捕20人，包括賭場的66歲負責人，還有19名賭客，當場查獲賭金20多萬，警方初步了解，這一間賭場是以推筒子為主，由於玩法簡單，輸贏的速度相當快，但也容易導致債務糾紛。員警：「還有一個喔，還有一個在廁所，還有兩個。」晚間大馬路邊，一個個穿著黃色號碼背心的民眾，排著隊依序走上桃園客運的車上，但他們可不是趁晚間出遊趕路，而是要被載去警局。員警：「等下下車頭小心。」警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡（圖／民視新聞）民眾們魚貫下車，乖在員警的戒護下，乖乖進到警局，但仔細看隊伍中，有好幾名中老年人，連下車都很吃力，但他們到底犯了什麼錯？桌上，一疊疊現金、麻將、監視器等，通通是被警方查扣回來，原來這裡是間職業賭場。警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡（圖／民視新聞）事情發生在1號晚間8點多，桃園市中壢區大享段上，一間沒有門牌的鐵皮屋，因為隱密性高，長期以來吸引賭客聚集，警方持搜索票上門，特意避開監視器，一舉將66歲的張姓賭場負責人，以及19名賭客通通逮捕，初步了解，這間賭場都賭推筒子，是一種傳統撲克牌遊戲，在地下賭場相當盛行，由於玩法簡單但賭注高，也容易導致債務糾紛以及治安問題。中壢分局副分局長鄧伯群：「查扣筒仔牌骰子牌尺，及賭金逾新臺幣22萬元，全案警詢後，張女依刑法賭博罪移送偵辦，19名賭客依社會秩序維護法裁罰。」想要有些休閒娛樂活動，可以選擇正當方式，否則涉入賭博，不僅要上警局，還可能毀家敗產。原文出處：玩法簡單吸年長者聚賭 桃園警破推筒子賭場 19名賭客一網打盡 更多民視新聞報導獨家／國防大學高官兒軍校內賭博欠一屁股債 僅罰「出公差」師生全炸鍋北市北投區1麻將館疑涉賭博！ 警大舉突擊逮29人送辦北投麻將協會三度被抓！警突襲查獲28賭客 抽頭金15萬全沒收

