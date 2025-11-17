威力彩第114092期開獎

其他人也在看
花1400元抱走大樂透6.92億元！頭獎幸運兒一次包辦「3大獎」 買法、潛在身份曝
連摃16期的大樂透終於開出頭獎、買法今（17日曝光，幸運兒只花 1400元，就抱走高達6.91億元的頭獎，寫下近5年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計 6.92 億元。彩券行透露一點小線索，得主可能是菜籃族，或是附近金融業上班族。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
入冬保暖寢具大賞｜韓國棉被、石墨烯被、乳膠枕限時 3 折起、指定品買1送1，從今晚開始一夜好眠！
入冬的第一場冷空氣，總是比想像中還早一步報到。夜裡的溫度降得又快又狠，棉被一蓋上卻總覺得少了那份「剛剛好」的溫暖。其實，一條懂你的棉被、一顆支撐到位的枕頭，才是冬夜幸福感的關鍵。 這次就讓我們一起逛逛 Yahoo 購物中心的冬季寢具專區，從熱銷的 韓國棉被 到 石墨烯恆溫被，一次整理 8 款人氣商品，陪你度過不想離床的暖被季。Yahoo好好買 ・ 1 天前
$11衛生紙開搶！倍潔雅品牌日1日限定箱購滿折最高省350，滿額再送超贈點！
精打細算又追求生活品質的你，是不是常常覺得衛生紙消耗量大，又希望買到CP值最高的選擇呢？這次「倍潔雅品牌日」絕對會讓你驚喜連連！11/17 限定，多款倍潔雅、Livi 優活、PASEO 明星商品全面下殺，限量 $11 衛生紙、箱購 $699 起，不只挑戰市場最低價，還有滿額折價券、超贈點回饋，讓你省上加省，輕鬆囤好囤滿！快跟著我的腳步，一起來看看這次品牌日有哪些必搶好物！Yahoo好好買 ・ 11 小時前
【普發一萬】4/30前都能線上登記！選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬11月5日開放分流登記，不少人11月11日晚間已經領到錢，明年4/30之前都能登記，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 2 週前
6.91億開在花蓮！彩券行曝前一天顧店曾被「震」一下 常客笑「會開頭獎」竟成真
昨晚，第114000105期大樂透開獎，開出的中獎號碼為21、25、26、38、41、46，特別號04。由於過去已連續16期摃龜，這期頭獎累計金額已高達6億9198萬2796元。最終由一注獨得，中獎彩卷則是由花蓮市民生里公園路上的「積財庫彩券行」開出。據《NOWNEWS今日新聞》報導，彩券行代理...CTWANT ・ 1 天前
威力彩頭獎保證2億 3星座「財運一把抓」有望中獎
威力彩明（17日）晚間開獎，頭獎保證2億元。根據《搜狐網》星象預測，水瓶座、射手座、牡羊座這3個星座可能迎來意外的獎項或事業的進步。中天新聞網 ・ 1 天前
Gap中和環球店搶攻社區百貨奏效 試營運期間客單高居全台第一
美國生活時尚服飾連鎖Gap17日於中和環球Global Mall店正式開幕，儘管規模不大，但試營運期間客單已高居全台15店榜首，尤其是嬰幼童裝、男裝更是銷售主力。中時財經即時 ・ 6 小時前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter推出極抵優惠，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，再送$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
韓國無性別彩妝 Laka 首次登台！信義 A11 快閃店只有一週，今開幕秒掀排隊，限定新品＋滿額禮全公開
這次以品牌精神 「Every Shade, Every Story」 為概念，打造出充滿「包容、自信、真實、簡約」氛圍的藝術感互動空間，讓每個人都能用色彩書寫自己的故事。無論偏愛裸色、莓果、奶茶、煙燻、亮光或濾鏡霧面，Laka 都希望每個人能自由地玩妝、不被任何界線貼標...styletc ・ 3 天前
義大15周年慶11／21登場 祭15％超高回饋
全台壓軸義大15週年慶將於11月21日至12月21日盛大登場，於15日的義大璀璨之夜聖誕點燈拉開序幕！由啦啦隊女神寶兒擔任點燈大使，一同點亮全台室內最高聖誕樹，並帶來精彩的表演，最後還親自走訪揭開她私藏的推薦品牌，包括Tory Burch、MaxMara、MICHAEL KORS，而搭配這次週年慶將祭出15％超高的回饋，相信大家都可以輕鬆入手！不只如此，適逢政府普發現金，品牌紛紛加碼，讓1萬元發揮超過2萬元的價值！中時財經即時 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 6 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 8 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 4 小時前
小禎不藏了！首鬆口「熱戀小7歲男友」超甜細節：這個人真的很特別
小禎（胡盈禎）離婚李進良6年，今年大方認愛小7歲、輪廓神似日籍棒球球星大谷翔平的新歡Alan（陳羿偉），喜獲各界祝福。近日小禎在與佩甄創立的Podcast節目《禎甄要chat內》首次細聊這段戀情，表示兩人是透過朋友牽線，穩聊3個月後才確定彼此心意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前