威力彩第115003期開獎

威力彩衝4.4億！3星座獲財神爺眷顧 最容易暴富
威力彩頭獎上看4.4億元，《搜狐網》運勢專欄點名獅子座、金牛座、射手座在今年財運亨通，正財穩健成長之餘，偏財運更是亮眼、橫財不斷，堪稱年度最易暴富的三大星座。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
大紅包來了！今彩539頭獎開出4注 獎落2縣市
台灣彩券今（6）天公布第115000002期大樂透獎號，派彩結果出爐，頭獎槓龜無人中獎，下期頭獎保證1億；今彩539頭獎開出4注，獎落台北市「利百佳彩券行」、「錢虎錢來也彩券行」、「贊贊贊投注站」、彰台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
寒流泡湯趣！全台溫泉景點推薦 大眾湯、湯屋、客房泡湯限時折扣湯券買1送1、雙人湯屋搭創意料理1千5元有找
入冬最冷一波寒流來襲，除了保暖工作外，也可以選擇來趟泡湯小旅行，暖身又暖心！台灣各大溫泉區及飯店年末也紛紛推出結合泡湯、美食的特別套裝行程，享受假期、迎接馬年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 4
草莓蛋糕排隊名店遇棄單 業者PO文籲同行當心
台北市 / 綜合報導 草莓季到來，人氣蛋糕掀起排隊熱潮，但超夯名店也會被棄單！業者表示，一位顧客訂購多達92個草莓蛋糕，念在她是舊客，特別通融貨到付款，沒想到一波三折，最後商品全數被棄單，發文一出引起討論。當事業者很低調，表示只是想提醒同行，希望事件別再重演。 門口看板上的草莓垂涎欲滴，位在士林的蛋糕名店，開賣前排隊人潮已經有二三十人，現場排隊買還得看運氣，這樣的超夯商品竟然被棄單，開蛋糕，鮮紅草莓柔軟奶油整顆蛋糕分量扎實，業者社群發文開頭就破題，這是一個被棄單，甚至可以說是「蛋糕詐欺」的故事。店內規定得先付款才安排出貨，日前一名消費者希望貨到付款，業者看在她過去曾購買過特別通融，交貨這天消費者卻說，無法收件要改自行取貨，業者請司機配合她的時間送貨，抵達時女子卻不在家，要他們把貨放著會轉帳，但司機沒收到錢無法離開，一等就是兩個小時，消費者就這樣不接電話人間蒸發，高達92條蛋糕被棄單。現場排隊民眾說：「要買的人常常買不到，然後她一次訂那麼多條，結果沒有買，讓我們這些每次來排隊的人都買不到，我會覺得滿過分的，而且很浪費，人家讓你方便用貨到付款，結果你這樣子做，我覺得很不好，當然就是先付錢才能，就是可以很好地避免整個事情(棄單)發生。」草莓季蛋糕夯，業者感嘆看來不管是誰，都得照規矩來才能保護自己，而這消費的行為，其實也可能已經觸法，律師李育昇說：「店家可以向消費者來請求民事的損害賠償，而如果有證據顯示消費者是惡意不取貨，造成店家財物受損，還有可能會成立刑法的毀損罪。」構成刑事案件，就得面臨有期徒刑或罰金，不少店家都有收取訂金機制，避免損失，民眾也別胡亂棄單否則因小失大，也是得不償失。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
2026開春穿搭！NET-A-PORTER精品購物指南 精品包/女裝/鞋履3折起一次搞定 領年終獎金讓自己變美～
2026新年、農曆馬年到來！拿了年終獎金、紅包當然就要買新衣服犒賞自己！精品實體店內擺放的商品有限，幾乎都是最新款，而且熱門款常常缺貨，立馬來試試最近討論度很高的NET-A-PORTER網購平台，這個專業的國際時尚零售平台集合了Gucci、Chloé、Balenciaga、Saint Laurent等超過800個精品設計師品牌和200個美容品牌，也就是說不只新品、熱門款也都能在這個平台上買到，隨便買都比台灣還便宜，提供快速配送服務，下單後可以快速收到，還有28天猶豫期，退換貨很方便，想跟上最潮又省荷包買精品的方法，很多人都在敲碗想知道怎麼入門，快看這篇手把手教學喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 發表留言
年貨大戰! 超商推6道"精緻手路菜" 百元價就能吃到
民視新聞／綜合報導農曆春節就快到了！民眾如火如荼，搶訂年菜，超商業者看準商機，推出和五星級飯店聯名6道高檔年菜組合。放眼望去，金黃雞湯、佛跳牆、烏參、鮑魚、干貝等六道精緻手路菜，色香味俱全，主打高CP值，一整桌4680元，平均一道只要800元，民眾用百元價就可以嘗到星級料理，連鎖超商和飯店業者合作，還加碼推禮盒、福袋和家電，一系列的發財商品，除了讓民眾討吉利，也要來搶攻年節商機。原文出處：年貨大戰！超商推6道「精緻手路菜」 百元價就能吃到 更多民視新聞報導魚目混珠! 盤商拿"越南牡蠣混台產牡蠣"被抓包開罰2026年上半年聯合招募 樂多多集團儲備店長薪資最高可達80k！揚秦國際全新擴充套件策略曝光！打造千店商機 聚焦未來成長民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
2026新春3C汰舊換新清單：CASETiFY波紋殼獨家89折、AirPods Pro 3 馬年特別款、小米新機REDMI Note 15系列搶先預購中！
2026新春最新一波折扣，3C品牌紛紛釋出甜甜優惠！從手機配件、筆電電競、家電到軟體服務，優惠力度全面升級！「揪愛Mei」小編幫大家整理出這份「2026新春3C汰舊換新」清單，省去你比價的時間，連同熱銷品項一起推薦給你！Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 4
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 15
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 6 小時前 ・ 19
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 268
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 68
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 10 小時前 ・ 68
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 5 小時前 ・ 3
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 8
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 383
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 16