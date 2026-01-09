威力彩罕見「3連號」攪局！ 頭獎連21槓衝4.8億 台南獨得貳獎4605萬





昨（8）日開獎的威力彩及今彩539雙雙摃龜，其中威力彩第115000003期開出罕見的「25、26、27」3連號組合，造成頭獎再度槓龜，已累計連21期未送出，預估下期獎金上看4.8億元。貳獎僅1注中獎，由台南市關廟區一家彩券行開出，幸運得主抱走4605萬餘元，成為最大贏家。

本期威力彩第一區中獎號碼為07、17、25、26、27、33，第二區為03，但無人抱走頭獎。貳獎1注獨得，開獎地點在台南市關廟區香洋里中山路一段的「鑫鑫彩券行」。

▼本期威力彩頭獎槓龜，貳獎1注獨得。（圖／翻攝《台灣彩券》官網）

同期開獎的今彩539第115000007期號碼為03、08、10、21、30，頭獎同樣摃龜。台彩提醒，確切中獎資訊以官網公告為準，請見「台灣彩券網站」。

（封面示意圖／東森財經新聞）

