威力彩衝11.5億明開獎！運勢最佳3生肖曝光

威力彩連續29期槓龜，下期將於明（9）日晚間開出，頭獎獎金上看11.5億。（示意圖／東森新聞）





威力彩連續29期槓龜，下期將於明（9）日晚間開出，頭獎獎金上看11.5億。《搜狐網》運勢專欄分析12生肖明日運勢，其中生肖牛、雞、龍的朋友鴻運當頭，不論工作、財運或感情都有亮眼表現；也有幾個生肖需放慢腳步、調整心態。

運勢最旺3生肖

生肖牛：屬牛的朋友可說是明日最大贏家，整體運勢大吉，狀態滿檔，做起事來特別順手。工作上和同事、主管互動良好，成果看得到也累積得快。財運方面更是亮眼，外快機會增加，意外進帳機率高，還有貴人主動相助，讓荷包明顯變厚。

生肖雞：明天運勢走高，自信滿滿，做事效率佳，正向態度容易被上司看見與肯定。心情輕鬆愉快，適合和朋友小聚、簡單社交，不只放鬆身心，也能為生活帶來不少溫度。

生肖龍：明日是財運領銜者，對商機特別敏感，能掌握市場動向，收入穩定成長。桃花運也跟著升溫，單身者魅力提升、幽默加分，容易遇到合拍對象；已有伴侶的人，感情互動順暢，適合談論未來規劃。

平穩向上4生肖

生肖猴：工作上陸續傳來好消息，有機會參與期待已久的工作內容；正在找工作或面試的人，也很有機會收到錄取通知。貴人運特別旺，外出辦事常有人主動幫忙，事情進行得相當順利，也別忘了對伸出援手的人說聲謝謝。

生肖蛇：明天頭腦轉得快、行動力強，工作處理起來得心應手，完成度高，成就感滿滿。有好的想法不妨立刻行動，搶先一步往往就能掌握優勢。事業順了，心情自然跟著好，形成正向循環，收穫也會越來越多。

生肖狗：財運表現亮眼，正財、偏財都有進帳機會，特別適合談生意、簽合約，小額嘗試也可能有意外收穫，但記得適可而止。感情方面走勢平穩，單身者異性緣不錯，外出容易遇到聊得來的人；有伴侶的人感情升溫，安排約會正是時候。

生肖羊：雖然稍微感到疲累，但整體工作與生活節奏穩定，做事效率高，態度認真，與同事、主管相處融洽，人際關係加分不少。財運同樣不錯，外快或意外進帳機會增加，只要好好把握，收穫依然可期。

必須謹慎5生肖

生肖鼠：明日整體還算穩定，但容易逞強、衝太快，想法有時會脫離現實，反而拖慢工作進度。建議多聽聽身邊人的意見，別一肩扛到底，同時也要注意休息，避免過度勞累影響健康。

生肖馬：明天節奏明顯加快，工作變數增加，臨時狀況一件接一件，容易讓人思緒打結、出現小失誤。適度放慢腳步、調整心情很重要，只要情緒穩下來，運勢也會慢慢回溫。

生肖兔：壓力偏大，瑣事纏身，精神狀況不太理想，做事時容易急躁出錯，整體運勢略顯疲弱。心煩的時候不妨找朋友聊聊，把情緒說出來，有助於重新找回正向狀態。

生肖虎：要特別注意人際關係，小人運偏重，容易因流言蜚語引發誤會或爭執，建議保持冷靜、少說多做，避免掉進他人設下的陷阱。財運表現普通，花錢前多想一下，做好儲蓄規畫比較安心。

生肖豬：做事阻礙較多，容易遇到對立或卡關的情況，心情因此受影響，效率也跟著下滑。這時候切記別硬碰硬，遇事冷靜處理、以和為貴，退一步反而更容易找到解決方法。

