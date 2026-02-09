威力彩衝11.5億！台彩揭秘億元「中獎臉」

生活中心／李筱舲報導



財神爺還沒現身！威力彩頭獎金額今晚衝破11.5億，吸引大批民眾爭相「圓夢」。除了買彩券，最近網路上更掀起「偏財面相學」的討論。本報導結合台彩官方數據與銀行員的第一線分析，對這些億萬得主的「共同面相」做了整理，快對照看看自己是不是是否有符合這些特徵。





威力彩連槓「獎金衝11.5億」！你有「中獎臉」嗎？台彩揭密億元得主黃金面相

威力彩已經連續29期槓龜，目前頭獎金額已累積高達11.5億元。（圖／民視新聞資料照）





樂透得主長怎樣？銀行資深行員揭中獎者特徵

日前一名網友在Threads上發文分享自己的母親在銀行任職數十年，曾經手過樂透得主領獎的業務。原PO好奇詢問母親：「樂透得主的面相是怎麼樣的？」沒想到母親回應表示，其實得獎者都長得很普通，且收入也不太高。對於母親的回應，讓原PO笑稱：「原來我沒中過樂透，是因為收入太高又長得龍章鳳姿嗎？」。

台灣彩券公司去年曾發布過「億元得主」的面相特徵統計。（圖／翻攝自台彩資料）

黃金面相大公開！台彩揭億元中獎人共同特徵

另外，台灣彩券公司（台彩）在過去曾發布過「億元頭獎中獎人統計報告」，其內容來自於中獎人在前往總部領獎時所填寫的「中獎人匿名問卷」進行的大數據分析。結果顯示，中獎人超過9成的得主為男性、年齡集中在50至59歲之間、血型以O型最多、生肖則以馬、猴、豬為主、在星座部分則是以摩羯座、雙魚座與獅子座並列第一。至於「中獎人的面相」，台彩過去曾指出的得主常見特徵為「橢圓型臉、額頭寬、蒜頭鼻、櫻桃小嘴、薄唇及大耳垂」等特徵。

