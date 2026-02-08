威力彩衝11.5億！3生肖財運大爆發 「3方位、3吉時」買彩券最旺

生活中心／林昀萱報導

威力彩頭獎上看11.5億。（資料照）

威力彩已經連續29槓，今（9）日頭獎上看11.5億元。知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文點名3生肖財運最旺，並分享「納財吉時」及最佳的投注方位，不妨在年前試試手氣，也許下一個億萬富翁就是你！

威力彩今日晚間將再度開獎，頭獎預估上看11.5億元，也讓許多人躍躍欲試，希望在年前好運到。據《NOWNEWS今日新聞》報導，陶文分享今日是「月建日」也是馬年「偏財祿星」照拂的旺財開運吉日，點名屬虎、豬以及狗生肖者財運最旺。生肖虎逢「本命日」加上祿星照拂，建議以直覺選號。生肖豬「寅亥六合」代表有偏財運、貴人相助，可以和屬虎或屬馬者一起下注。屬狗者在今日和日辰生成「寅戌拱局」財運強，最好出手時機在下午。

廣告 廣告

另外，陶文也分享投注吉時，分別是「上午9時至11時」，投注幸運方位是正南方、東南方、正西方。「中午11時至下午1時」投注幸運方位在正北方、東北方與東南方。最後是「下午1時至3時」。財位則在東北方，他建議出發前往投注站時，先向東北方走108步再朝著吉時的幸運方位所在的彩券行購買。他也建議配戴鵝黃色、紅色、咖啡色等幸運色的飾品。

更多三立新聞網報導

命理師驚曝「大S一直跟著具俊曄」 揭陰陽夫妻緣分：還有6年

不是因為高市早苗挺台！中國禁國人赴日真正原因 日本專家說破了

黃國昌轟谷立言介入內政！AIT回擊「2句話」洗臉 他讚：罵人不帶髒字

小胖老師走了！大姊發文吐心聲 昔怒斥袁惟仁兒女「寡廉鮮恥」再被挖

