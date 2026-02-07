威力彩衝11.5億！4生肖「天福星」加持 偏財運狂噴
威力彩頭獎上看11.5億元，命理師姚本軍指出，「天福星」降臨，當在2026的丙午年之前財運最佳、最有福氣的生肖分別是生肖虎、馬、鼠、猴，可能獲得意外驚喜之財。
姚本軍在臉書說明，天福星在紫微斗數裡，不是「努力換來的成果」，而是一種被命運偏愛、被環境照顧、被時機推著走的幸運。它的本質不是競爭，而是順勢；不是拼搏，而是剛好站在對的位置上。放在2026丙午年之前來看，天福星所帶來的財運，往往都有「意料之外、計畫之外」的特徵。
生肖虎
天福星對於生肖虎，意味著虎者在丙午農曆年前本身就像一個福氣載體，不需要刻意追逐財富，反而是人、事、機會主動靠近。從財運的角度來看，虎者容易遇到「被照顧」的狀況，例如有人願意給條件、給資源、給空間，甚至在關鍵時刻出現轉圜局勢的機會。這種財運不一定一開始就金額龐大，但往往具有延續性，像是被放進一條對的軌道，後續自然會有收穫。
生肖馬
天福星在丙午農曆年前對於生肖馬，是非常典型的「天降財星」配置，代表財運帶有強烈的意外性與幸運性。馬者在這段時間，特別容易遇到原本沒預期的收入來源，可能是額外的分潤、補貼、紅利，或是某個被忽略的機會突然變得有價值。這種財運往往不是靠精算得來，而是因為敢動、敢接、敢嘗試，剛好踩到時代或環境給的紅利。
生肖鼠
在丙午農曆年前生肖鼠，財運的來源就顯得更為「柔性」。受天福星影響，並不一定讓錢立刻大量湧入，而是讓鼠者在財務選擇上少走彎路，避開風險，甚至在關鍵時刻做出對自己最有利的決定。從另一個角度來看，鼠者容易因為心境穩定、人緣改善，而間接帶來財運提升。這種財富不是爆發型，而是「越過越順、越來越安心」，最後回頭看時，才發現累積的幅度超過預期。
生肖猴
丙午農曆年前尤其是遷居外地的生肖猴者，受天福星照拂，意味著福氣不在原地，而在外地。對猴者來說，越是離開熟悉環境，越容易遇到貴人與機會，財運也往往來自異地、外派、轉換跑道或不同生活圈。這類意外之財，也許是驚喜、也許是現金，更是一個能改變財務結構的機會。
