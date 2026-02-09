威力彩衝11.5億！「4生肖4星座」偏財旺 下注地點、時段曝

威力彩已連29槓，頭獎累積金額上看11.5億元，將於今（9日）晚間開獎。（示意圖／東森新聞）





威力彩已連29槓，頭獎累積金額上看11.5億元，將於今（9日）晚間開獎。命理專家小孟老師對此特別點名「4生肖、4星座」的偏財運勢極度旺盛。

4生肖偏財運極旺

TOP4：生肖蛇

建議屬蛇者購買威力彩前，可選擇前往人潮熱鬧、旺盛的投注站，例如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市周邊下注，有助於提升財氣，若配戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也象徵能加強偏財磁場，為你們增添當日的幸運財運。

TOP3：生肖狗

屬狗者偏財運極旺盛，可選擇前往高樓周邊、風口處或通風良好的投注站下注，例如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近，可佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也有助增強財運磁場，為你們帶來意外之財。

TOP2：生肖羊

屬羊者偏財運極旺盛，可前往靠近水源的投注站下注，例如港口、魚市場、水族館或飲料店附近，以提升財運，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能增強財氣磁場，幫助你們在當日獲得意外之財。

TOP1：生肖豬

屬豬者偏財運極旺盛，可選擇在傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以增強財氣，且佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能提升金錢能量，幫助你們在當日捕捉財富機會。

此外，小孟老師也透露「旺運星座」，包括射手座、巨蟹座、牡羊座、雙魚座；好運時段為上午11時至下午15時，以及晚間17時至19時；財神方位則位於東北方。

威力彩第115012期將於今日晚間8時30分開獎，頭獎累積金額上看11.5億元，如1注獨得，為第5屆第2高頭獎獎金，貳獎1注中獎獎金則為1428萬1829元。

