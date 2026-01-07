威力彩衝4.4億！3星座獲財神爺眷顧 最容易暴富

威力彩頭獎上看4.4億元，《搜狐網》運勢專欄點名獅子座、金牛座、射手座在今年財運亨通，正財穩健成長之餘，偏財運更是亮眼、橫財不斷，堪稱年度最易暴富的三大星座。

3星座今年財運亨通。（示意圖／中天新聞）

獅子座

獅子座在財運方面表現突出，正財收入穩健，偏財運勢更是亮眼，理財投資可獲得可觀盈利。事業運方面，創業者容易獲得親友資金助力，生意快速起量；上班族則有晉升機會，名氣提升，下半年木星進入本命宮後運勢更旺。

金牛座

金牛座今年貴人運強勁，偏財運勢驚人，抽獎容易中獎，偶有意外之財進帳。正財方面穩定增長，理財眼光精準，投資回報率高。事業上思維活躍、工作效率提升，容易獲得前沿資訊，土星離開本宮後壓力減輕，跨界合作機會增多，錢財不斷流入口袋。

射手座

射手座財運表現為收支平衡且儲蓄持續增長，工作輕鬆但收入可觀，理財回報表現佳。運勢方面，正財穩偏財旺、抽獎樂透運佳，且今年喜樂常伴，外出旅遊、聚會機會豐富，身心愉悅。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

