威力彩衝4.4億！「3星座」財運登峰 看完快去買





威力彩已連槓20期，而今（8）日晚間將開獎，頭獎上看4.4億元。《搜狐網》命理專欄點名「3星座」財運爆棚，財富氣場被推上高峰，有望中獎，看完快買張彩券。

天蠍座

天蠍座在1月財運很旺，財富直覺彷彿被喚醒，對市場風險的預判力、對數字波動的敏感度，都攀升到了前所未有的高度。天蠍座注意，這一波財運的核心，從不是靠埋頭苦幹的體力付出，而是源自精準到驚人的判斷與洞察。

雙子座

彗星過境帶來的能量，徹底點燃雙子座的財富靈感火花，不妨在手機裡建立一個專屬靈感備忘錄，或隨身帶個小筆記本，把閃過的好想法及時記下來，別讓它們在轉瞬即逝的思緒裡溜走。

金牛座

火星與金星的合相能量，給金牛座的專業能力鍍上了一層高光，那些過去默默打磨的技能、日復一日積累的經驗，還有用心經營出的好口碑，在1月裡全都化作了談判桌上的硬實力。不管是主動向公司提出加薪訴求，還是給長期合作的客戶調整服務報價，甚至是對接更高層級的優質合作資源，都站在絕對有利的位置上。

（封面圖／截自台灣彩券官網）

