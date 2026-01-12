威力彩衝4.8億！ 「3星座」大小財發不停 看完快去買





威力彩至今已連槓21期，累積獎金上看4.8億，今（12）日威力彩第115000004期將開獎，《搜狐網》為大家整理了年末財運爆棚的「3星座」，年末沖刺、金運加持，財運火紅，大財小財發不停就趁現在，這「3星座」受到財神眷顧有望中大獎，看完快去買彩券！

第三名生肖龍

年底屬龍人大財小財悄悄來報到。屬龍人聰明睿智，容易抓住突如其來的機會，他們年底進財不如，有利於儲蓄，倘若多多維護人脈，有望發掘更多的商機，額外收入進賬連連。屬龍之人天生不畏挑戰，他們在關鍵時刻能夠做出決斷，必將可以獨當一面，而貴人也為他們提供各種支持。因此屬龍的朋友們一定要相信，即使是最爛的開局，也能夠被自己達成翻盤局，不躺平不悲觀，逼自己努力向前。屬龍朋友一定可以光芒萬丈！

第二名生肖羊

屬羊朋友在年底將迎來逆襲，他們擁有不錯的貴人運，屬羊人的真誠定會收獲回報，就算按部就班也會出現一小波驚喜。對於屬羊人來說他們進入年末財運是十分不錯的，只不過要多注意個人情緒問題，凡事冷靜應對，不要內耗自己，多專注手中的事務，總能夠在細微中發現機會，財務降臨，存款也跟著一漲再漲。屬羊人不服就幹，就算有磨難也會脫胎換骨，越努力越幸運，讓自己的財氣持續累積穩穩的幸福！

第一名生肖雞

生肖雞朋友進入年末好運不斷，他們可望結識有緣人，工作上有人幫，生活踏實幸福。屬雞朋友進入年底將為自己帶來驚喜與突破，財富方面容易有意外之財，不管是紅包，還是中獎、加薪，總之好消息是一波接一波。對於屬雞朋友來說，他們福星高照，更容易吸引正能量，不管是貴人的建議，還是自身偶然發現的創意，都容易帶來資源，會覺得豁然開朗。屬雞朋友積極拼搏定能夠讓財庫日漸豐盈，他們的福報深深，獲得更多的信任與認可！

（圖／截自台灣彩券官網）

