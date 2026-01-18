威力彩衝5.7億！ 3生肖財運大逆襲「成吸金黑馬」

威力彩頭獎上看5.7億，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖，1月財運大逆襲成「吸金黑馬」，存款數字狂漲、錢包鼓到炸，富貴擋都擋不住！

生肖牛

屬牛者1月財運爆棚，升職、加薪樣樣來，獎金、績效、分紅拿到手軟。偏財也來湊熱鬧，買彩券有機會中獎。生肖牛天生會理財，不會亂花錢，賺多少存多少，存款數字如雪球越滾越大。

生肖龍

生肖龍天生自帶王者氣場，1月更是被貴人運砸中，財運一路狂飆，簡直是「躺著賺錢」。貴人可能就藏在身邊，會主動送來賺錢機會，讓你的事業一飛沖天，薪資穩步上漲，偏財運更是驚喜，隨手買的彩票，都能中個小獎。

生肖猴

生肖猴機智靈活有創意，1月更是財運開掛，能從別人忽略的小事裡發現商機，變成賺錢的方式。偏財旺到爆，副業收入可能比主業還高，投資小項目也能賺得盆滿缽滿，關鍵是生肖猴人脈廣，消息靈通，總能搶佔財富先機。

