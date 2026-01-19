威力彩衝5.7億！「3生肖」翻身走好運 事業、偏財全到位





威力彩連23槓，下期直奔5.7億，誰會是下一個頭獎幸運兒呢？命理師小孟老師近日在臉書粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發文指出，隨著馬年能量啟動，「3生肖」運勢明顯轉強，不僅財運逐步開展，事業、投資與貴人運也同步升溫，不妨買張彩券試試手氣，或許有機會成就一夜致富的夢想！

小孟老師表示，第三名是屬猴者。屬猴的人在2025年若感覺運勢受阻、諸事不順，進入2026年後將明顯好轉，整體氣場轉旺，貴人運浮現，無論工作或生活上，都容易遇到願意拉一把的助力，讓原本卡關的事情逐步解套，是典型「否極泰來」的一年。

第二名則是屬豬者。小孟老師指出，屬豬的人在馬年偏財運表現亮眼，若想嘗試刮刮樂、樂透等小額投資，有機會獲得不錯的收穫。此外，對於有創業計畫或想轉換跑道的屬豬族群，2026年也是適合付諸行動的一年，成功機率相對提高，只要方向正確、穩健執行，成果值得期待。

至於第一名，小孟老師恭喜屬雞者，2026年在事業與財務上最具突破力。屬雞的人在工作上容易被看見，表現獲得肯定，有升官、加薪或職務調整的機會；若過去一年在投資市場中遭遇套牢，馬年也有望出現解套甚至反轉契機，資金壓力逐步紓解！

