威力彩衝7.7億！專家揭這方位、3生肖最旺

▲威力彩今（29）日晚間將再度開獎，頭獎上看7.7億元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 已連續26期頭獎摃龜的威力彩，今（29）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估，頭獎上看7.7億元。不過，什麼人容易中大獎？如何開運、誰又是財神寵兒？易經財經專家陶文今（29）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，今日是「癸卯」日，水木相生之氣引導的是「生財有道的文昌星」，再加上「財氣」豐碩，這是求偏財的絕佳契機，尤其3大生肖運勢最旺，最佳投注時辰鎖定「黃金3小時」，幸運方位在正南方、西南方、西北方，並傳授簡單開運秘法。

誰是財神寵兒？「3大生肖」運勢最旺

陶文指出，今日以生肖屬狗、兔及虎最旺，由於今日是「卯戌六合」，屬狗的朋友財運最旺，容易有突如其來的靈感，心中浮現的號碼，以及家人的生日或許就是致富關鍵；屬兔者是「文昌財源星」的代表，建議可以與家人合資，或是前往「正北方」人氣旺的投注站，借助方位和眾人的正向磁場提升中獎率；生肖老虎的朋友明天財星氣場沉穩，財運走的是三合財星「納財入庫運」，適合在午時（上午11點至下午1點）前往東北方、正南方或西北方投注，以及戌時（晚上7點至8點），方位同樣是東北方、正南方或西北方。

最佳投注時辰 鎖定「黃金3小時」

對於今日最佳投注時辰，陶文建議，可鎖定「黃金3小時」，首先是上午9時11時（丁巳時），此時為「財祿入命」之時，適合晨起洗漱後，精神飽滿地前往購買，象徵開門見財。穿著紅色衣服，攜帶空的紅包袋。若錯過第一黃金時間，也可利用下午1時至3時（己未時）投注，此時正值「財庫星」降臨，對於求偏財、博好彩頭的人來說，是納財入庫氣場最靈動的時刻。

財神方位 穿搭秘法

他也提到，今日幸運方位正南方、西南方、西北方。出門後，陶文建議先朝正南方，再轉往西南方行走，然後再尋找位於住家/辦公室西北方的投注站。這3個方位在明日是「生旺財氣」的交會點。

由於今日是癸卯日「水木相生」，財星與財氣是「火」，陶文建議穿著紅色、紫色或橘紅色系的服裝或紫水晶飾品，開運配飾：可以佩戴圓形的紅色或紫色配飾如紫水晶、粉晶，或是在口袋裡放一個紅色的空紅包袋，取其「火星旺財、紅包納財」的五行流轉意涵，簽注後，將彩券擺放在紅包袋內。

中獎旺財「密法」 一杯水旺財法

同時，陶文也特別傳授一個簡單的開運秘法，在前往購買彩券前，請先在家中西北方（六財財氣位）放置一小杯乾淨的飲用水（透明水杯加蓋），並在杯底壓一個空的紅包袋。對著水冥想默念自己的姓名與心願，隨後將水喝掉一半，代表「吸納財氣入體」，再將水噴灑在手掌心和頭髮後出門，這代表「遇水則發」，能幫助你在踏入投注站時，磁場與當日的財星同頻共振。

不過，陶文也提醒，買彩券是「與財神爺結緣」的過程，請保持歡喜心，心誠則靈，抱持正向、公益的心態面對，好運往往不請自來。

