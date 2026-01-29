威力彩衝7.7億！3生肖今起財運旺 他容易發橫財

威力彩連槓26期，今（29）日晚間開獎的「第115000009期」頭獎獎金衝7.7億。（示意圖／東森新聞）





威力彩連槓26期，今（29）日晚間開獎的「第115000009期」頭獎獎金衝7.7億。《搜狐網》運勢專欄分享，從今天開始，有3生肖特別被「財神爺關照」，不只財運旺盛，整體運勢也邁入關鍵轉運期。

生肖鼠

屬鼠者近期運勢大翻盤，過去那段不太順的日子終於要結束了，生活開始往好的方向前進。之前努力付出的成果現在一一回收，不管是在工作還是收入上，都能看到實際回報。財運來到高點，手頭明顯寬裕不少，甚至還有機會遇到讓自己心動、滿意的對象。

屬鼠者個性活潑又善良，做事肯拚、不怕累，當好運來臨時，也能牢牢抓住機會，把財富真正留在自己身邊。這波鴻運降臨，讓生活品質大幅提升，也讓身邊的人忍不住投以羨慕的眼光。

生肖狗

屬狗者一向踏實努力，今天開始事業與財運同步走高，收入成長速度相當有感。貴人運明顯轉旺，不論做生意還是上班族，都容易遇到願意拉你一把的人，讓發展變得更順利。

屬狗者善於交際、做事有分寸，加上行動力強，橫財運也會適時出現，賺錢能力被徹底激發。生活不再為錢煩惱，事業、財運、感情運都有好消息接連報到，常常會有意想不到的驚喜。

生肖虎

屬虎者本身進取心強，做事積極，未來財運相當看好。雖然一路走來不算輕鬆，但整體運勢已經明顯轉為上坡，機會一波接一波找上門。只要願意努力，就容易累積豐厚的金錢回報。

在好運加持下，屬虎的人即使忙碌，也能保持正能量，心情與狀態都不錯，加上人緣佳，不管走到哪裡都有人幫、有人挺。這段時間只要穩穩前進，很快就能在事業與財富上站穩腳步。

