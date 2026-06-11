威力彩衝9億！ 「3生肖」財神爺點名 正財看漲、偏財爆棚

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威力彩頭獎連續28期摃龜，今（11）日晚間頭獎獎金上看9億元，吸引大批彩迷搶買試手氣。究竟幸運之神會眷顧誰？根據《搜狐網》運勢分析指出，隨著6月中下旬星象轉換，未來15天將迎來上半年最後一波強勢轉運期，其中生肖羊、生肖馬與生肖虎被點名財運最旺，不僅正財收入看漲，偏財運更有機會大爆發，甚至被看好有望迎來中獎驚喜。

隨著「寅午戌三合火局」與「午未六合貴局」成形，整體財氣明顯升溫，過去一段時間運勢低迷的人，有機會迎來苦盡甘來的重要轉折點。

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其中，屬羊者被視為本波財運冠軍。過去因工作受阻、財務壓力增加而備感辛苦，但未來15天將迎來「午未六合」旺財格局加持，事業上有貴人相助，卡關已久的計畫可望順利推進。財運方面除了正財穩定成長外，偏財運更是大幅升溫，包括抽獎、彩券、紅包等都有機會帶來意外收穫。

屬馬者則受惠本命運勢回升，加上財星進駐，整體氣場明顯轉強。事業方面適合談合作、轉職或拓展副業，容易獲得上司肯定與升遷機會。財運方面呈現正偏財雙旺格局，不僅薪資與獎金增加，投資、副業及意外之財也有亮眼表現，被認為是最有機會迎來「橫財降臨」的生肖之一。

至於屬虎者，則在「寅午戌三合旺財局」加持下，迎來全年最強好運期。職場上的競爭壓力逐漸減輕，貴人運明顯提升，長期努力可望開花結果。財運方面不僅正財穩步成長，偏財運同樣亮眼，不論是小額投資、抽獎活動或購買彩券，都有機會帶來額外驚喜。

（封面圖／AI示意圖）

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