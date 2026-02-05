威力彩衝9.7億！ 台彩董座分享「28.7億得主故事」 ：他差點錯過





威力彩連續28期槓龜，今（5）日晚間再度開獎，頭獎上看9.7億元，若一注獨得，將成為近年高額頭獎之一。台灣彩券公司董事長黃志宜表示，自己也加碼以「第二區包牌」方式投注，並分享過往接待經驗，提醒民眾把握機會，並透露曾有頭獎得主「差點沒買」，尪做1事助奪28.7億大獎。

黃志宜曾任台彩總經理逾10年，自2007年以來已親自接待491位億元頭獎得主，因常與中獎人握手，被外界稱為「百億黃金右手」。他回憶，最令人印象深刻的是28.7億元威力彩得主，當年夫妻到士林夜市逛街，先生先買了彩券，轉頭問太太要不要也買一張「比比看誰運氣好」，太太原本沒打算買，最後花100元跟著買，結果就是那一張抱回28.7億元，兩人得知中獎後還一度失眠，直到完成領獎才放下心中大石。

不只如此，黃志宜也分享，曾有一位大樂透頭獎得主是「第一次買就中」，當天本來也沒計畫購買，是陪家人順路被勸「來都來了買一張」，才意外成為億萬富翁。他因此呼籲，民眾路過投注站不妨試試手氣，機會往往出現在不經意的一刻。

對於本期9.7億元頭獎，黃志宜笑說自己日前買大樂透與今彩539中了700元，乾脆再貼100元，以800元進行第二區包牌，期待好運降臨，並打趣表示若真中頭獎，還想趁總經理休假時低調預約領獎。

（封面圖／東森新聞）

