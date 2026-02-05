威力彩衝9.7億！工程師揭100%中獎秘訣 「28注包牌法」這樣買

Roger解析28注包牌法。圖／翻攝自軟體工程師 Roger YouTube頻道

威力彩將於5日開獎，頭獎上看9.7億元，不少人關注財神方位，或請求偏財運旺的生肖朋友助陣，知名網紅工程師Roger也分享了一套「包牌必中法」，宣稱只要購買指定的28組號碼，就能保證100%中獎。

Roger過去曾拍影片詳細拆解威力彩的中獎秘訣，他解釋，威力彩總中獎的機率約為11.78%，簡單來說就是平均每買8.5注就會中獎一次，因威力彩遊戲規則是要在第一區（1~38）選擇6個，在第二區號碼（01~08）選擇1個，在複雜的排列組合下，若真的想包牌拿下頭獎，恐買上2200多萬注，花費更是高達22億元。

廣告 廣告

「若想以最少注就保證中獎該怎麼買？」Roger指出，可以先在第二區號碼（01~08）先選出4個號碼並購買3注，這12組會覆蓋第一區（1~38）中18個號碼。

Roger解析28注包牌法。圖／翻攝自軟體工程師 Roger YouTube頻道

Roger解析28注包牌法。圖／翻攝自軟體工程師 Roger YouTube頻道

接著再以第二區剩下的4個數字，各買4注共16注，覆蓋第一區剩下的20個號碼，總共只要買28組就可以很巧妙的將開獎號碼都涵蓋在內，就算無緣頭獎，最低也能中普獎或是玖獎。

Roger曝28注包牌法中獎的機率。圖／翻攝自軟體工程師 Roger YouTube頻道

Roger表示，此「28組數字投注法」除了保證中獎，計算後可發現，有99%機率以上會中200元以上，89.2%機率會中300元以上，反觀若隨機購買28注，中獎100元的機率大約只有97%，中獎300元以上機率更是掉到80%。

不過他也特別提醒，雖然「28注包牌法」能保證中獎，但整體威力彩的中獎期望值仍不變，對於頭獎的「中獎機率」也不變，此方法只是能提高中小獎的機率，讓你不槓龜，民眾若想購買仍要自行評估。

★《鏡報》提醒您：上述投資理財資訊僅供參考，投資人投資前宜審慎考量自身風險與承受能力。如有疏漏錯誤，恕不負任何法律責任。



回到原文

更多鏡報報導

天價102歲人瑞突娶68歲看護！兒孫醫院搶人「推輪椅狂奔」...真相大逆轉

男約女友感按摩！換完紙內褲變「四手聯彈」害他狂噴...一票老司機笑了：老招

年終少發7萬！她質問主管仍不滿「感覺被話術」 網友傻眼：這是常識

他年終10萬爽歪！老鳥一看就懂 揭「老闆套路」狂勸退：快逃吧、不羨慕