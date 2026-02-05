威力彩衝9.7億！工程師曝「100%中獎包牌法」：一定有錢拿
財經中心／朱祖儀報導
威力彩連續28槓，今（5）晚頭獎上看9.7億元，不少民眾衝到彩券行試手氣。軟體工程師Roger曾深入研究威力彩，透露只要購買指定的28組號碼，100%一定能中獎，不過他也強調，這方法僅能確保小獎入袋，不能保證一定中頭獎。
Roger先前在YouTube影片中表示，威力彩玩法為在第一區1至38號中選擇6個數字，並在第2區1至8號中選擇1個數字，總中獎機率為11.78%，等於每買8.5注才會中獎一次，其中最容易中的是普獎及九獎。經由他的計算，發現只要一次購買指定的28注，就能涵蓋所有中獎可能組合。
Roger解釋，透過4個第2區號碼各買3注，再覆蓋18個第一區號碼，接著用另外4個第2區號碼各搭配4注，再補齊第一區原本沒選到的20個號碼，就是能100%中獎的28注組合。
Roger建議，如果真的要用這28組數字投注，要把2區數字先洗亂再投注，但要記得拿同一次洗亂的結果去投注，才能保有100%的中獎機率。他也強調，這組合只能保證100%中100元的獎項，減少槓龜可能性，並非提高頭獎機率，贏得獎金的期望值依舊不變，只能穩定換取小獎回收。
