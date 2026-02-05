威力彩衝9.7億！4生肖4星座「財星來了」旺爆 下注吉時方位曝

生活中心／林昀萱報導

威力彩頭獎衝9.7億，4生肖、星座被點名財運佳有望中獎。（資料照）

威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，今（5）日晚間開獎累積彩金上看9.7億元，引爆購買潮。小孟塔羅牌小孟老師點名4生肖星座運勢爆棚，下個億萬富翁可能就是你！

【財運旺生肖】

◎第四名：馬

屬馬的人本週偏財運很旺盛，建議在下注前，可以多吃五穀類的食物，或者尋找有賣五穀雜糧附近的投注站去下注，譬如：麵包店、饅頭店、米店、便利商店旁的投注站。

◎第三名：羊

屬羊的人，可以藉由另外一半，或者你深愛的家人去幫你下注。除此之外，也可以尋找宗教廟宇，教堂旁的投注站，說不定可以成為下一個幸運兒。

◎第二名：猴子

猴子偏財運有所增強，若你想要投資股票基金，也蠻適合去做投資。

廣告 廣告

若你想要購買彩券，建議可以尋找飲料店旁、河堤邊、加水站的投注站去進行下注。

◎第一名：老鼠

老鼠投資運勢動能增強，可以尋找電波比較強的投注站。譬如：電塔附近、手機通訊行、電力公司附近的投注站。

小孟老師指出「雙子、處女、天秤、射手」4個星座好運到。下注吉時有三，分別是「早上9:00到11:00」、「中午11:00到13:00」、「下午13:00到15:00」。財神方位在東方，財運顏色是粉色。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

「鬼見愁」吳敦離世！晚年爆遭兒子捲款借貸度日 女兒揭他最大心願

黃國昌轟谷立言介入內政！AIT回擊「2句話」洗臉 他讚：罵人不帶髒字

大S雕像不像本人？網挖「少女原型舊照」神反轉 刺青細節曝深情

小胖老師走了！大姊發文吐心聲 昔怒斥袁惟仁兒女「寡廉鮮恥」再被挖

