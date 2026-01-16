威力彩連摃23期 下期頭獎上看5.7億
〔記者蔡淑媛／台中報導〕威力彩昨晚再度摃龜，已經連摃23期，下期頭獎上看5.7億，將於1月19日開出，全台投注站買氣更加沸騰，公益彩券經銷商公會前理事長何昱奇表示，聰明的彩迷已不再單打獨鬥，而是運用財經邏輯中的「覆蓋率」概念，透過包牌策略將中獎機率極大化。台彩表示，本期雖未產生億萬富翁，但2獎至9獎仍有眾多幸運得主中獎，也因頭獎獎金吸引力不斷攀升，預估下期(1月19日)的銷售額將落在1.5億元至1.7億元之間，在前期累積獎金與銷售所得雙重助攻下，下期威力彩開獎時，預估頭獎總獎金將有機會上看5.7億元。何昱奇說，目前市場上公認最具效率的包牌法主要有2種，「第二區全包」800元的組合，最受資深彩迷喜愛。由於威力彩頭獎必須兩區全中，因此花費800元將第二區的01至08號全部買下，只要第一區6個號碼全中，就保證能抱回頭獎，何昱奇說，此舉能封鎖第二區的變數，且同時領取多組二獎與三獎，是追求必中的高CP值打法。
更多自由時報報導
川普1決定白銀狂瀉 黃金也跌了
踩雷看太多了！修車師傅勸「最好別買」這7款日系車
台美達成貿易協議！關稅降至15％ 台半導體對美直接投資2500億美元
狂追台積電還是慘輸！三星2奈米最新良率曝光
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 小時前 ・ 3
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 337
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 5
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 11
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 9
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 159
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 13
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 69
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 81
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 65
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 34
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 221
經典賽》中華隊陳傑憲笑談上廁所時接下隊長任務 使命感讓他全力以赴
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（15日）公布32人集訓名單，同時確定由陳傑憲續任隊長。談到再次接下隊長一職的過程，陳傑憲笑稱過程相當尷尬，透露這份使命感其實是在上廁所時完成。Yahoo奇摩運動 ・ 18 小時前 ・ 13
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 23
台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 8
政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用
為落實全民運動政策目標，運動部正式宣布，自民國115年起，將原本的「青春動滋券」轉型為「運動幣」。此次政策擴大發放對象至年滿16歲以上（民國99年1月1日以前出生）60萬份，每份面額500元，邀請全民健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 2
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 10
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 10
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 23 小時前 ・ 108