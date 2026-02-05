威力彩連槓獎金飆9.7億元！專家揭「至尊買法」這1區全包

娛樂中心／綜合報豪



威力彩連槓28期，獎金累積飆上9.7億元，不少民眾瘋討論「必中買法」，其中關於包牌理論更是萬眾矚目，就有業者透露威力彩近期買氣倍增，且只買1、2百的客人越來越少，選購800元包牌「第二區獎號全包」是最人氣的買法，除此之外5600元包牌成為不少人的選擇。

威力彩連槓28期，頭獎累積上看9.7億元，引發民眾熱議各種「必中買法」。（圖／民視新聞資料照）

包牌客暴增買氣翻倍 彩券行曝最夯800元包牌玩法

隨著獎金持續累積，彩券買氣明顯升溫，根據《TVBS新聞網》報導「飛來發彩券行」店長黃偉祺表示，近期威力彩買氣約增加2倍，包牌客明顯變多，其中最受歡迎的是800元包牌，第二區1到8號全包，只需對中第一區6碼即可；其次為電腦選號，再來則是5600元包牌，第一區包7個號碼、第二區全包，黃偉祺也指出，目前小額投注的客人較少，多數消費金額落在500元至1000元之間，若購買1000元，通常會建議改採800元包牌，此外，隨著過年將近，也連帶帶動刮刮樂的銷售熱度。

威力彩連槓28期飆9.7億元！專家揭「至尊買法」這1區全包：超多人買

其中以800元包牌最受歡迎，第二區1到8號全包，只需對中第一區6碼。（圖／民視新聞資料照）



威力彩連槓28期 頭獎上看9.7億成第五屆第三高

威力彩投注方式分為兩區，第一區從01至38號中任選6個號碼，第二區則自01至08號中任選1個號碼組成投注組合。開獎時，只要第一區對中任一個獎號，且第二區也對中當期開出的號碼，即可中獎（普獎）並依規定兌領獎金。由於2月2日頭獎再度槓龜，威力彩已連續28期未開出，今（5）日頭獎累積金額預估上看9.7億元，若一注獨得，將成為第五屆以來第三高頭獎金額。

※《民視新聞網》提醒您，投注需有節制，建議您可遵循以下指引，讓彩券投注回歸娛樂本質：訂定投注預算，並按預算進行投注。

僅以自己所能負擔的金額進行投注。

不會為了投注而進行借貸或非法行為。

不要只顧投注而忽略其他自身或與親友的休閒活動。

為投注設定停損點，未中獎後不會因求回本而繼續進行投注。

