威力彩連槓 30 期獎金直衝 13.5 億！新竹「最冷財神爺」Threads爆紅，網友瘋傳敲門迷因

最新一期威力彩於昨日（2/9）開獎，頭獎連續 30 期槓龜，累積獎金一口氣衝上 13.5 億元。就在不少人開始盤算「是不是該試試手氣」的同時，Threads 上卻先被一尊來自新竹彩券行外的充氣財神爺搶走所有注意力——因為寒流與新竹強風的雙重摧殘，他這兩日在店門口不斷「敲門、跌倒、再上工」，意外成為脆友眼中最努力、也最狼狽的年度財神迷因。

財神爺敲門還不開門？新竹強風吹出「最冷財神」求生實錄

財神爺原本只是彩券行店門口的常態裝置，但這兩天新竹冷氣團發威，加上招牌強風猛吹，讓這尊充氣娃娃被吹得整天對著店門口鐵門瘋狂「敲擊」。原 PO 把這幕拍下來發在脆上，幽默寫道：「新竹冷到財神爺都敲門想進去，好冷！」意外狂吸 280 萬次瀏覽朝聖。

網友看到影片直接快笑瘋，紛紛幫財神爺配對白：「沒帶鑰匙，讓我進去」、「當初沒說好寒流也得在門外站啊」，甚至有人感性喊話店家：「開門啊！讓你們發財，求求了快讓他進去」。

也有路過的脆友回報這場「財神受難記」的最新進度，說看到財神一度被吹到「不支倒地」罷工，直到天氣回暖才又被叫出來上班顧小孩，堪稱 2026 年最辛酸卻最努力的代表。

13.5 億獎金槓不停！網友迷信大爆發：這尊「敲過門」的肯定開大獎

雖然財神爺在外面凍未條，但這波「敲門迷因」卻讓許多想發財的網友覺得是個大吉兆，笑說這家店「財神都主動上門敲了，不進去買一張說不過去」。回顧威力彩歷史，最高頭獎紀錄是 2015 年在台中霧峰開出 30.03 億元 ，當時是由 4 名上班族合資 1,200 元一舉翻身。

如今威力彩連續 30 期沒人領獎，獎金累積來到 13.5 億元，正好碰上這波新竹財神爺的敲門助攻 ，讓不少原本路過的脆友也忍不住停下來進店支持。相信大家不只為了獎金，更多是想慰問那位辛苦工作的財神爺。

過年倒數一周！幫自己賺紅包、測運氣就看這一波了

距離農曆新年剩不到一周，大家馬年求財的心情早已拉好拉滿。如果你最近也收到這則「財神敲門」的迷因訊息，走過路過不要錯過！或許這是財神爺在提醒你，幫自己搏個新年好彩頭的機會就在眼前。雖然下期頭獎最後獎落誰家還不知道，但可以確定的是，這位新竹最努力的財神爺已經先幫自己賺到了一波全國性的聲量。



