威力彩連12期槓龜！頭獎上看2.2億元 最新獎號出爐

威力彩第114000099期的開獎號碼於12月11日晚間正式揭曉，頭獎連續12期未送出，頭獎上看2.2億元。今天的中獎號碼為05、06、11、15、22、37，第二區中獎號碼為07。

根據台灣彩券的規定，威力彩每週一和週四晚上8:30至9:00開獎，購買截止時間為開獎日當天晚上8點前。中獎者可以依據獎金金額選擇不同的兌獎方式，5,000元以下可在附近的彩券行兌獎，5,000元至500萬元則需前往中國信託商業銀行領取，超過500萬元的獎金則需預約專線兌獎。

此外，未在規定期限內兌獎的獎金將根據相關規定視為放棄，並轉入社會福利基金。若您是今天的幸運中獎者，請務必在開獎日次日起3個月內完成兌獎，以免錯失獎金。

