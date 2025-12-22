威力彩連16槓！下期頭獎上看3.1億 今彩539頭獎也槓龜

2025年12月22日 週一 上午6:20

威力彩第114102期頭獎再度摃龜，中獎號碼由小至大為05、16、21、25、32、34，第二區為08號。（示意圖／張文玠攝）

今（22）日晚間開獎的威力彩，頭獎依然未開出，已連續16期摃龜，頭獎獎金持續累積。根據台灣彩券公司表示，預估下期（12月25日）威力彩銷售金額將落在0.8億至0.9億元之間，頭獎累積金額可望挑戰3.1億元。

本期各彩種中獎號碼如下：

．威力彩：第一區開出號碼為05、16、21、25、32、34；第二區號碼為08。．今彩539：開獎號碼為02、22、24、27、38。．39樂合彩：號碼與今彩539相同，為02、22、24、27、38。．3星彩：中獎號碼為302。．4星彩：中獎號碼為6090。

所有獎號與派彩資訊仍以台灣彩券官網公告為準，提醒民眾核對號碼時請以官方公布為依據。下期威力彩將於下週一（12月25日）晚間開獎。

