威力彩連24摃頭獎飆6.3億！5星座5生肖大寒財運爆棚

根據台灣彩券公司最新開獎結果，1月19日第115000006期威力彩頭獎再度摃龜，已連續24期無人中獎。第一區中獎號碼為10、16、20、23、35、37，第二區為05。頭獎與貳獎雙雙落空，參獎開出12注，各得15萬元。台彩預估下期1月22日威力彩銷售額約1.8億至2億元，頭獎累積金額上看6.3億元。

同日開獎的第115000016期今彩539頭獎開出1注，由高雄市左營區孟子路「乎你發彩券行」開出，獨得800萬元。3星彩與4星彩分別開出81注及3注頭獎。

適逢1月20日大寒節氣來臨，塔羅專家小孟老師分析，此時有5個星座財運特別旺盛。巨蟹座因木星進駐命宮，財運如開啟無敵模式，容易獲得家人長輩額外紅包。摩羯座在生日月份尾聲迎來成果發表，年終獎金與業績分紅可望超出預期。水瓶座隨太陽移駕，主場優勢展現，適合投資虛擬貨幣或科技新品。雙子座財運藏在人際互動中，尾牙聚餐場合容易獲得加碼紅包或訂單承諾。牡羊座則在臨時性賺錢機會中展現優勢，速度決定收益。

生肖方面，屬雞者憑藉個人魅力與人緣，在社交場合容易獲得財富。屬鼠者擅長積少成多，整理帳戶可能發現意外私房錢，偏財運也不錯。屬蛇者展現高智商財運，投資理財眼光精準，容易吸引貴人合作。屬猴者反應快速，適合賺取資訊落差財，手氣特別順暢。屬牛者穩紮穩打，過去努力在此時獲得實質回報。

專家建議，被點名的星座與生肖可考慮購買威力彩或大樂透試試手氣。威力彩下期頭獎6.3億元的巨額獎金，預期將引發全台搶購熱潮。各地彩券行預計在1月22日開獎前出現排隊人潮。

台彩提醒民眾，購買彩券應量力而為，切勿過度投注影響正常生活。所有開獎結果以台灣彩券官網公告為準。農曆新年前的這波高額頭獎，為想要改變財務狀況的民眾提供了機會，但仍需理性看待。

