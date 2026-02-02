威力彩連27期槓龜「頭獎上看8.7億元」！曾兩度連摃47期才開出

威力彩連槓27期，最新一期頭獎上看8.7億元，將於今（2日）晚上8時30分開出，讓許多民眾躍躍欲試，回顧威力彩開獎結果，曾兩度連摃47期才開出，當時也曾引發許多話題，掀起許多網友關注。

威力彩頭獎連27期槓龜，今頭獎金額上看8.7億元，讓不少民眾躍躍欲試，想趁機到彩券行試手氣。回顧威力彩開獎結果，曾兩度連摃47期才開出，分別是2020年7月27日最終累積獎金達31.2億元，由台北市大安區、南投縣竹山鎮兩注平分，另一次則是2018年11月5日累積獎金16.5億元，在花蓮市開出，由一注獨得；其次為2019年8月12日連槓46期、頭獎累積高達20.47億元，最終由台南市北區一注獨得。

至於威力彩史上總獎金累積最高前三名，冠軍為連摃47期的31.2億元，其次是2015年4月23日連29期槓龜所累計的30.04億元，由台中市霧峰區一注獨得，第三名則為2014年9月14日連槓40期所累計的28.7億元，由台北市士林區一注獨得。

農曆年將至，台彩宣布春節加碼內容，加碼總金額創新高，達新台幣12億元；大樂透2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」、800組10萬元「春節小紅包」，加碼期間民眾購買大樂透可以一次對億元頭獎跟春節大、小紅包共3種獎項；今彩539頭獎獎金加碼至1000萬元；每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果2月27日至3月3日「基本玩法」獎金加碼。

撰稿：吳怡萱



