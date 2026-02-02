威力彩連27槓！年前拚8.7億翻身 專家曝「超神包牌法」：中獎率提升

財經中心／王文承報導

想要實現財富自由的民眾可得把握機會！威力彩頭獎已連續27期槓龜，最新一期頭獎金額上看8.7億元，將於今（2）日晚間8時30分開出，讓不少彩迷躍躍欲試，甚至開始研究各種包牌策略，希望一舉翻身成為億萬富翁。事實上，去年威力彩就曾誕生一名20億元頭獎得主，其採用的特殊包牌方式，連台灣彩券官方都直呼罕見，數學名師李祥也曾拆解其投注手法，證實中獎機率確實大幅提升。

今晚拚威力彩8.7億翻身 超神包牌法曝光



威力彩頭獎連27期未開出，今日頭獎金額累積至8.7億元，不少民眾提前摩拳擦掌，期待成為新一年的幸運得主。回顧去年，威力彩頭獎一度衝上20億元，最終由新北市樹林區「金發野彩券行」開出，一名幸運兒不僅獨得頭獎，還同時抱回2組貳獎、6組參獎與12組肆獎，累計總獎金高達20億2013萬942元。

廣告 廣告

台彩事後透露，該名得主採用的是「自由選號搭配包牌」的進階組合玩法。他在第一區僅選擇7個號碼，透過組合方式形成多組投注，第二區則搭配 3 個號碼下注，形成所謂的「7組碰」投注模式。這種買法不僅保有選號主動權，也能在有限成本下放大中獎機會，當時就連台彩董事長黃志宜與總經理謝志宏都驚訝表示：「第一次看到這樣的買法！」

對此，數學名師李祥也曾特別錄製影片，在YouTube頻道中解析該名得主的包牌策略。他指出，威力彩的玩法為第一區「38選6」、第二區「8選1」，總組合數超過2200萬種，單注中頭獎的機率約為兩千萬分之一。

李祥進一步分析常見的包牌方式，包括第一區固定選號、第二區包牌，或是第一區電腦選號、第二區包牌，這兩種方式可將中頭獎機率提升至約250萬分之一。另一種被彩迷稱為「全餐」的包牌法，則是將第一區38個號碼分成7組全數購買，第二區每組包8個號碼，投注金額需5600元，中獎機率可提高至約33萬分之一。

至於這名20億元得主，則採用了更罕見的第三種策略：第一區只選7個號碼，分成7組投注，第二區每組搭配3個號碼，總計投注21組，花費2100元，中頭獎的機率約為百萬分之一。李祥直言，這種組合方式相當少見，連台彩高層都表示前所未見。

最後，李祥也補充說明，威力彩貳獎獎金約占總獎金的15%，並由所有中獎者均分。由於該名得主第二區僅選3個號碼，其中一組命中頭獎，另外兩組雖未中頭獎，卻成功命中貳獎。當期共有7人中得貳獎，而該名幸運兒就占了其中2個名額，因此可額外分得15% 獎金中的七分之二，這也是他最終能抱回超過20億元獎金的關鍵原因。

更多三立新聞網報導

年終獎金僅0.5個月！銀行正妹收到明細傻眼 眾人揭殘酷真相

九份玩到阿里山！他驚呆國旅5天4夜「每人5萬」 內行揭真相：鎖定1族群

黃仁勳離台最後一刻再寵台灣粉 8字祝福曝！還要求重錄1次 全場姨母笑

一次搬兩箱！好市多「這1款育兒神器」遭掃貨 新手媽大讚：全家都喜歡

