威力彩連28摃下期頭獎飆9.7億 4注二獎「只差1號」殘念！各拿1344萬

財經中心／林奇樺報導

威力彩頭獎已經連續27期沒有送出，今（2）日頭獎上看8.7億，第115000010期晚間開獎，第一區獎號由小至大依序為01、12、14、15、27、29，第二區中獎獎號為05。稍早派彩結果出爐，威力彩迎來第28摃，下期頭獎獎金上看9.7億，如下期為1注獨得，為第5屆第3高頭獎獎金。

不過今日二獎共有4注中獎，每注中獎金額為1344萬1113元。派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

威力彩迎來第28摃，下期頭獎獎金上看9.7億。

三立新聞網提醒您：

廣告 廣告

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

更多三立新聞網報導

李貞秀注意！「這些民代」不放棄中國籍全遭解職

還沒冷完！粉專示警「更強冷空氣」這天報到 最凍時刻曝光

立春將至！民俗專急勸「4類物品」快丟 留著恐窮整年

飯店一晚近萬元「2用品也不給」 一票痛批：國旅走火入魔

