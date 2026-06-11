威力彩連28摃「頭獎衝9億」！財神爺點亮「4生肖」手刀衝了

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生活中心／綜合報導

威力彩頭獎已連續28期槓龜，今（11）日晚間頭獎上看9億元，不少民眾期待財神降臨、一圓發財夢。命理專欄指出，6月11日前後有4個生肖財運特別旺盛，不僅正財收入看漲，偏財運也有機會同步升溫，成為近期最受財神眷顧的幸運族群。





威力彩連28摃「頭獎衝9億」！財神爺跪求「4生肖」財運旺炸手刀衝了

屬龍者在貴人相助下事業與投資都有望迎來不錯收穫，正偏財同步看漲；屬馬者憑藉旺盛行動力開拓財源，副業、業務與額外收入有成長機會。（圖／民視資料照）





命理專欄點出籠、馬、猴、豬四生肖財運旺盛，其中生肖龍近期在貴人運加持下，財運表現相當亮眼，工作與事業發展容易獲得主管、客戶或合作夥伴支持，過去投入的計畫也有望逐漸開花結果。除了正財收入增加之外，投資理財方面也有機會傳出好消息，正偏財皆有不錯表現。

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生肖馬則是屬於「越動越有財」的代表近期行動力越強，越容易發現新的賺錢機會，無論是拓展業務、副業經營或開發新客源，都可能帶來額外收入。尤其從事業務、銷售或自營工作的屬馬者，近期財運提升特別有感；生肖猴的財運關鍵則來自靈活頭腦與敏銳觀察力。工作上有機會因優異表現獲得獎勵或升遷機會，偏財方面也可能透過朋友介紹、人脈資源或市場趨勢發現新商機，為自己開創更多進帳來源。





威力彩連28摃「頭獎衝9億」！財神爺跪求「4生肖」財運旺炸手刀衝了

屬猴者則靠著敏銳觀察力與人脈優勢，容易發現新的賺錢機會與商機；屬豬者財運走勢穩健，收入與財富可望逐步累積，偏財運也有小驚喜進帳。（圖／民視資料照）





至於生肖豬近期財運走勢相對穩健，雖然沒有大起大落的驚喜，但收入有望持續累積成長。除了薪資、獎金等正財收入增加外，小額偏財運也不錯，可能透過抽獎、回饋或理財收益獲得額外進帳，讓荷包逐漸變得更加充實，命理專欄提醒，好運雖然能帶來機會，但財富能否真正落袋，仍要靠個人的努力與判斷。即使受到財神眷顧，也應保持理性規劃，才能將運勢轉化為實際收穫。

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