威力彩連28槓！下期頭獎直衝9.7億 貳獎4人各得1300萬

威力彩第115010期昨（2日）晚開獎，雖然頭獎未開出，連28槓，但貳獎有4名幸運兒獲得，每人可分得1344萬1113元。

威力彩。（示意圖／中天新聞）

本期威力彩第一區中獎號碼為14、29、01、12、15、27，第二區中獎號碼為05號，不過頭獎持續沒人抱走，連28槓，下期預估銷售新台幣3.4至3.6億元，頭獎累積金額上看9.7億元，若能一注獨得，將成為第5屆第3高頭獎獎金。

雖然沒人抱回頭獎，但貳獎卻有4名幸運兒帶回，每人可分得1344萬1113元，分別在台北市信義區忠孝東路五段793號「文旺彩券行」、台北市內湖區成功路四段30巷「天天贏彩券行」、桃園市楊梅區桃青山一街9號「進亁彩券行」，以及花蓮縣玉里鎮和平路「尪仔冊店投注站」開出。

