威力彩連28槓 下期頭獎飆9.7億 2/2中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩第115010期今晚開獎，第一區中獎號碼為14、29、01、12、15、27，第二區中獎號碼為05號。派彩結果，頭獎槓龜，連28槓，下期（5日）預估銷售新台幣3.4至3.6億元，頭獎累積金額上看9.7億元。如一注獨得，為第5屆第3高頭獎獎金。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
威力彩開獎直播
威力彩玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
威力彩玩法很簡單，威力彩的選號分為兩區，第一選區是從1～38中選出六個號碼，第二選區是從1～8選出一個號碼投注。每晚8時即停止受理投注，固定每周一、四開獎，並於同日晚上8時30分開出當期獎號。一注100元。（註：第一區六個號碼+第二區一個號碼所形成的一組選號稱為一注）
有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時會隨機開出總共七個號碼，為六個號碼加一個「特別號」，這組號碼就是威力彩的「獎號」，號碼順序並沒有限制。若七個號碼裡，第一區對中任三個獎號，或者第一區對中任一個獎號且第二區對中獎號，就算中獎；要是第一區六個號碼全中，且第二區也對中獎號，便是中了頭獎。
威力彩獎金有多少？如何分配？
威力彩總獎金為當期全部的投注金額乘以0.55，而參獎之後的獎項為固定金額，分別固定為150,000元、20,000元、4,000元、800元、400元及200元，玖獎及普獎每注獎金固定為100元。
扣掉這些固定獎金後，剩下的會依照比例分配給頭獎89%、貳獎11%，頭獎的保底金額為2億元。如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。此外，威力彩還有所謂的「分配機制」，若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。
威力彩怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同。
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
看更多相關新聞 發票中「頭獎」金額僅500元 苦主見真相怒罵1小時：老闆很過分 因為怕老婆反成富翁 人夫擔心妻生氣「一吞忍」竟爽中樂透頭獎 泰正妹來台幸運刮中200萬頭獎「火速換現金」 激推西門町彩券攤
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
威力彩連27期槓龜「頭獎上看8.7億元」！曾兩度連摃47期才開出
威力彩連槓27期，最新一期頭獎上看8.7億元，將於今（2日）晚上8時30分開出，讓許多民眾躍躍欲試，回顧威力彩開獎結果，曾兩度連摃47期才開出，當時也曾引發許多話題，掀起許多網友關注。
台北漁產17歲女「抱病上工」！換膠帶遭保麗龍機台「吞噬」當場慘死
台北市萬華區萬大路上的台北漁產運銷內，前天（1月31日）傍晚6時許，1名年僅17歲的葉姓外包商女員工，在執行保麗龍機台更換膠帶時，機台不明原因突然運作，導致葉女閃避不及竟慘遭捲入機器受困，警防隊獲報到場搶救，葉女被救出時，已因傷勢過重血肉模糊明顯死亡。
快訊／小胖袁惟仁過世！享年57歲 二姊發文證實
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導華語樂壇傳出令人遺憾的噩耗，知名音樂人「小胖老師」袁惟仁於今（2）日傳出過世消息。其二姐袁藹珍隨即透過社群向親友...
賴總統民調「奇蹟回升」？黃暐瀚揭最新數據：驚現黃金交叉！這黨魁不信任度飆破 5 成
美麗島 1 月國政民調出爐！資深媒體人黃暐瀚揭露賴清德滿意度重返榮耀，信任度驚現「黃金交叉」。對比鄭麗君台美關稅談判獲 53% 民眾力挺，國民黨主席鄭麗文信任度卻剩不到 3 成？查看黃暐瀚對藍綠民調消長的深度分析！
連續27期槓龜！威力彩頭獎狂飆8.7億 最新獎號出爐
威力彩第115000010期的開獎號碼於2月2日晚間正式揭曉，頭獎連續27期未送出，頭獎上看8.7億元。今天的中獎號碼由小到大排列為01、12、14、15、27、29，第二區中獎號碼為05。
快訊／威力彩頭獎飆8.7億 2／2開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
世界最年輕總統！澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大
澳洲廣播公司新聞網（ABC News）與每日郵報報導，21歲澳洲人傑克森在歐洲邊界自創「維爾迪斯自由共和國」並自封總統，...
陷入一片尷尬...川普玩笑點名「加拿大格陵蘭入美國第51、52州」
華盛頓郵報報導，美國總統川普日前首度出席華府老牌俱樂部「苜蓿草俱樂部」年度晚宴，他在台上致詞時頻頻嘲諷政治對手，不避諱拿...
【Follow 法人】記憶體一片血海...外資重砍近6萬張力積電 南亞科華邦電也中箭
台股今（2）日大跌439點，失守3萬2關卡，觀察三大法人部分則是賣超535.35億元，其中外資大砍481.18億元、連2賣提款993億元，不過投信卻終結26連賣，轉買超50.8億元。啟發投顧分析師郭憲政表示，目前市場並未轉為空頭，主要是反映聯準會提名人華許的消息，台股仍偏多格局不變。觀察外資買賣超個股，外資今日火力集中記憶體族群，重砍力積電近6萬張、南亞科（2408）、華邦電（2344）也分別被調節2.9萬張、2.2萬張，不過反手卻掃貨旺宏1.2萬張，此外中鋼也獲得外資青睞買超4萬張。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
快訊／北投鐵皮倉庫大火！濃煙火舌狂竄 動員75名消防灌救
今（2）日晚間6時5分，台北市北投區公館路一建築物發生火災，現場用途為倉庫，一度有延燒疑慮。消防單位獲報後迅速派遣人車前往搶救，所幸現場無人受困，也未造成人員傷亡。
威力彩「頭獎衝8.7億」 100％必中「28注包牌法」曝光！
生活中心／江姿儀報導農曆新年即將到來，許多民眾趁著年節氣氛買樂透，期待一舉翻身實現「財富自由」，而威力彩1月29日（上週四）頭獎再度摃龜，今（2日）星期一晚間又迎來新的一期，頭獎上看8.7億元。網路上流傳各種增加中獎機率的買法，其中軟體工程師出身的知名網紅「Roger」曾以數學專業研究出「必中包牌法」，只要按照列出的28組號碼投注，保證100％中獎，將槓龜機率降到0％。
李貞秀明宣誓就職立委 內政部：送抵退中國籍申請表 函請提供證明
陸籍配偶李貞秀明天將宣誓就職民眾黨不分區立委。內政部今天表示，已再度函請李貞秀依國籍法第20條規定辦理放棄中國大陸國籍，今天下午也將「退出中華人民共和國國籍申請表」送抵李貞秀國會辦公室，函請李貞秀提供已辦理喪失的證明影本，作為處理參考。
漢他病毒感染像感冒卻致命 蘇一峰：惡化成大白肺死亡率高達8、9成
台北市大安區日前一名70多歲男性，感染漢他病毒死亡，引發各界關注。胸腔科醫師蘇一峰今解釋，漢他病毒症狀其實與一般感冒很像...
台股三天震盪逾1600點 金管會出來說話了
[NOWnews今日新聞]台股今（2）日下跌439.72點、跌幅1.37%，收在31624.03點並跌破10日線，甚至一度失守月線，成交量放大至7404億元；三大法人合計賣超535.36億元，其中外資...
周二逐步回暖 周末強冷空氣報到 寒流要來了嗎？
明天白天冷氣團陰雨偏冷 週三至週五回溫轉晴 週末新一波冷空氣來襲
威力彩飆8.7億！工程師曝「這買法」中獎率衝78.7％
今（2）日威力彩頭獎上看8.7億元，怎麼買能提高中獎率？過去軟體工程師Roger曾拍片說明，以數學角度來看，「分散選號」買8注，第一區的號碼隨機挑、第二區1至8全包，能讓中獎機率提升至78.7％，但可能只中小獎。Roger強調，自己並非鼓勵大家買彩券，而是以計算來分析開獎可能性，長期來看，買彩券仍然是虧錢的機率較高。
尾牙求財秘笈！2月3日「黃金6小時」拜土地公 專家曝3招財供品旺整年
歲末年終最重要的「尾牙」即將到來，今年國曆2月3日（農曆臘月十六）是感謝土地公、求財轉運的關鍵時刻。民俗專家柯柏成建議，最佳祭拜時間為下午1時至晚上7時，此時段土地公會接見信眾，有助於心願達成。供品方面，麻糬象徵「黏錢」、帶殼花生寓意「好事發生」，搭配甜點與酒能讓土地公心情愉悅。此外，尾牙吃刈包象徵「荷包滿滿」，潤餅則代表「發財富貴」。專家提醒，祭拜時心存感激並具體說明願望，把握吉時與正確供品，為新的一年打好財運基礎，迎接財源廣進的丙午馬年。
到底誰中今彩539頭獎？王瑞德再洩「非國民黨議員」：大家都聽到了
媒體人王瑞德30日在社群平台上表示，某一位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原來那位議員中了今彩539的頭獎獲得800萬的獎金、實領640萬。貼文一出引發熱議，紛紛猜測到底是哪一位議員那麼幸運？隨著被點名的議員紛紛跳出來否認，王瑞德再縮小範圍透露「非國民黨議員」。
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。