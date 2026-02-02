威力彩連28槓！二獎4注均分各得1300萬 下期頭獎飆9.7億

威力彩第115000010期今（2）晚開獎，本期頭獎連28槓，無人中獎，不過二獎由4注均分，各得1300萬元。（示意圖／東森新聞）





威力彩第115000010期今（2）晚開獎，本期頭獎連28槓，無人中獎，不過二獎由4注均分，各得1300萬元。下一期開出的威力彩，預估銷售金額為3.4億至3.6億元，本期頭獎累積上看9.7億元，若一注獨得，將成為第5屆第3高頭獎獎金。

中獎號碼一次看

此期的第一區中獎號碼為「01、12、14、15、27、29」，第二區中獎號碼為「05」。這次二獎共有4人均分，分別落在台北市信義區忠孝東路五段793號「文旺彩券行」、台北市內湖區成功路四段30巷「天天贏彩券行」、桃園市楊梅區桃青山一街9號「進亁彩券行」，以及花蓮縣玉里鎮和平路「尪仔冊店投注站」，提醒幸運中獎民眾，兌獎截止日為5月4日，千萬不要錯過領獎時間。

廣告 廣告

更多東森新聞報導

威力彩飆8.7億 3生肖運勢正旺！正財橫財一同爆發

威力彩飆7.7億！命理師點名4生肖易中獎 曝求財秘訣

威力彩今飆6.9億！4生肖鹹魚翻身 有望被財神眷顧

