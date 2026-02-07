威力彩連29槓獎金飆11.5億！4生肖、4星座偏財運極旺 命理師揭開運秘訣

威力彩連29槓，下期頭獎衝11.5億。（示意圖／CTWANT資料照）

威力彩第115000011期於2月5日開獎，頭獎並未開出，至今已連槓29期，下期2月9日將開出的威力彩獎金累積到11.5億元。「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師指出，有4個星座及4個生肖的人偏財運特別旺盛，形容這些人「命中有福報」，再搭配好運秘訣中獎機率能大幅提高。

TOP4 蛇

屬蛇者建議在購買威力彩前，可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助屬蛇的人在當日獲得幸運之財。

TOP3 狗

屬狗者的偏財運極旺盛，另可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，助屬狗的人迎來意外之財。

TOP2 羊

屬羊者的偏財運極旺盛。另可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場，幫助屬羊的人在當日獲得意外之財。

TOP1 豬

屬豬者的偏財運極旺盛。可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助屬豬的人在當日捕捉財富機遇。

好運星座方面，小孟老師表示，射手、巨蟹、牡羊和雙魚在本周的偏財運特別旺盛。此外，小孟老師特別分享好運時段，分別是中午11時至下午15時、下午17時至晚上19時；建議可參考財神方位為東北方。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

